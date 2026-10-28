La Diputación de Córdoba decreta tres días luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, con motivo del trágico accidente ferroviario entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla acontecido en Urda (Toledo), ha decretado luto oficial, en el ámbito de la institución provincial, desde este miércoles y hasta el próximo sábado, 31 de octubre, a las 14,00 horas.

El decreto establece así la suspensión de todos los actos públicos oficiales, organizados por la propia institución y cualquiera de sus servicios mientras esté en vigencia el luto oficial.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha querido trasladar en nombre de la Corporación provincial, y en el suyo propio, su más profundo sentir por lo sucedido durante la mañana de este miércoles, haciendo llegar su más sentido pésame a todos los familiares de las personas fallecidas.