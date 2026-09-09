La Diputación destaca el impacto turístico de La Vuelta Ciclista con su paso por más de 60 municipios granadinos

Archivo - Las dos últimas etapas de La Vuelta se celebran este sábado y domingo en la provincia de Granada con recorridos por varios municipios y la capital, donde concluirá la prueba ciclista. - SPRINTCYCLING/LA VUELTA - Archivo

GRANADA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Turismo de la Diputación de Granada, Mónica Castillo, ha valorado el gran impacto turístico que La Vuelta Ciclista a España ha tenido y va a tener en la provincia, ya que en sus tres etapas por tierras granadinas --la del pasado día 4 y la de los próximos 12 y 13 de septiembre-- el pelotón de ciclistas de esta prueba deportiva pasa por más de 60 municipios de la provincia.

Así, Castillo ha puesto en valor en declaraciones a Europa Press el hecho de que del total de municipios de la provincia de Granada, "el recorrido de La Vuelta engloba una tercera parte de ellos". Y ha ensalzado la repercusión económica que en ámbitos como la hostelería o la restauración va a tener la prueba allá por donde transcurre.

En un mes de por sí importante para el turismo en Granada como es septiembre, la diputada del área ha hecho hincapié en que la relevancia de La Vuelta trasciende lo nacional "al hacer de escaparate para Granada a más de 90 países del mundo donde se retransmite".

Mónica Castillo también ha recordado el gran ambiente de ilusión que se ya se ha vivido en la provincia en torno a La Vuelta con la celebración de la etapa 13 que transcurrió a lo largo de 192,8 kilómetros entre Almuñécar, en la Costa Tropical, y Loja, en el Poniente granadino.

UN INCENTIVO TRAS LOS TERREMOTOS Y MÁS DE UN 90% DE OCUPACIÓN

La diputada provincial de Turismo ha subrayado el hecho de que la celebración de las dos últimas etapas este próximo fin de semana tenga lugar en la provincia en el contexto de la serie sísmica: "Es un incentivo muy importante para seguir adelante y seguir apostando por la promoción de la capital y su provincia" tras un mes de agosto que ha calificado como "duro" debido a los terremotos.

Y es que se da la circunstancia que tras la etapa del sábado entre La Calahorra y Collado del Alguacil en Sierra Nevada, el domingo será la etapa final con salida y llegada en Granada capital por un recorrido que llevará a los ciclistas por municipios del área metropolitana afectados por los seísmos como Alhendín, Ogíjares, Cúllar Vega o Cájar, municipio del que la diputada de Turismo es alcaldesa.

Mónica Castillo ha saludado también los datos que ha aportado a Europa Press la Federación de Hostelería y Turismo de cara a este 'fin de semana ciclista' en la provincia y que apuntan a más de un 90 o incluso 95% de ocupación: "Es cierto que la remontada se ha notado y creemos que La Vuelta Ciclista es uno de los incentivos importantes de este mes de septiembre", ha dicho en cuanto a la previsión.

La diputada también ha puesto en valor de la etapa del sábado el hecho de que la salida tenga lugar en La Calahorra, municipio en el que la Diputación adquirió su imponente e histórico castillo y que, además de haberse convertido en una referencia para el turismo en la provincia granadina, ha venido siendo emplazamiento para numerosas actividades de distinta índole organizadas por la institución provincial que realzan su atractivo.

"Ahora también para La Vuelta, esa imagen, esa postal de fondo con el Castillo de La Calahorra, que es de toda la provincia, pues creo que es un orgullo para todos nosotros", ha concluido.