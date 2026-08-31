Diputación de Granada activa nuevas líneas para la vuelta a casa y realojo de familias desalojadas por los terremotos

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este lunes dos nuevas líneas de subvención dirigidas a los municipios de la provincia que cuentan con vecinos desalojados de sus viviendas como consecuencia de los terremotos - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este lunes dos nuevas líneas de subvención dirigidas a los municipios de la provincia que cuentan con vecinos desalojados de sus viviendas como consecuencia de los terremotos "con una prioridad: facilitar que las familias puedan volver a sus hogares cuanto antes y, mientras eso no sea posible, contribuir a atender los gastos derivados de su realojo".

Así lo ha dado a conocer Rodríguez durante la comparecencia que ha mantenido junto a las alcaldesas de Granada, Marifrán Carazo; Armilla, Loli Cañavate; y Las Gabias, María Merinda Sábada, tres de los municipios donde todavía permanecen numerosas familias fuera de sus casas.

La institución provincial abre así una primera línea de subvención destinada a los ayuntamientos para que cuenten con el dinero necesario para que puedan acometer de urgencia las obras que permitan recuperar las condiciones de seguridad y facilitar el regreso de los afectados, mientras el Consorcio de Compensación de Seguros perita los daños, resuelve los correspondientes expedientes y abona posteriormente las indemnizaciones.

"Sabemos que el consorcio responderá, pero no queremos que las familias tengan que esperar a que se complete todo el proceso de peritación, resolución e indemnización para poder empezar a actuar. La Diputación activa esta subvención de emergencia para que los ayuntamientos puedan acometer las obras necesarias y acelerar todo lo posible la vuelta a sus viviendas", ha señalado Rodríguez.

En estos momentos, la situación afecta especialmente a unas 600 familias en Las Gabias de 371 viviendas, 48 en Armilla y 41 viviendas en Granada capital, aunque ambas líneas estarán abiertas a todos los municipios de la provincia que cuenten con personas desalojadas como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Obras urgentes para facilitar la vuelta a casa La primera de las líneas permitirá a los ayuntamientos disponer de recursos para acometer actuaciones urgentes en los inmuebles afectados cuando estas resulten necesarias para restablecer las condiciones de seguridad y hacer posible el regreso de sus residentes.

"Cada día fuera de casa pesa. Detrás de cada desalojo hay familias, niños, mayores y personas que han tenido que abandonar de un día para otro su rutina. Si podemos ganar tiempo y conseguir que vuelvan antes a sus hogares con todas las garantías, lo vamos a hacer".

El presidente ha señalado que esta nueva línea pretende precisamente evitar el retraso en el inicio de aquellas actuaciones que puedan resultar determinantes para recuperar las viviendas, facilitando que los ayuntamientos dispongan de capacidad económica para intervenir con una mayor agilidad.

APOYO PARA EL REALOJO DE LAS FAMILIAS

La segunda línea estará destinada a realizar aportaciones económicas a los ayuntamientos para sufragar los costes de realojo de las personas desalojadas durante el tiempo en el que no les resulte posible regresar a sus viviendas.

La Diputación de Granada respaldará así a los municipios que están teniendo que hacer frente a gastos extraordinarios para atender a estas familias mientras se mantienen los desalojos. "Mientras no puedan volver, tenemos que estar también al lado de los ayuntamientos que están dando respuesta a estas familias. Queremos contribuir a que puedan afrontar esos costes durante todo el tiempo que sea necesario hasta que sus vecinos recuperen la normalidad".

El presidente ha insistido en que las dos nuevas líneas tienen una finalidad muy concreta: "Estamos hablando de personas que quieren volver a su casa, recuperar su día a día y estar de nuevo con los suyos. Toda nuestra actuación tiene que estar orientada a conseguir que eso ocurra cuanto antes y siempre con seguridad".

ABIERTA YA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS

Estas dos nuevas líneas se incorporan al dispositivo de respuesta puesto en marcha por la Diputación desde el comienzo de los terremotos.

Durante las primeras jornadas, la institución provincial movilizó sus Bomberos y medios de emergencia en los municipios afectados, desplegó Puestos de Mando Avanzado y trabajó junto a los servicios municipales en la eliminación de riesgos, retirada de elementos con peligro de caída y aseguramiento de calles y espacios públicos.

Posteriormente, la Diputación activó el Programa Extraordinario de Cooperación Económica con los municipios afectados por los terremotos, cuya convocatoria se encuentra ya abierta para que los ayuntamientos puedan solicitar financiación destinada a los gastos extraordinarios que han tenido que asumir como consecuencia de los seísmos.

Este programa contempla, entre otras cuestiones, inspecciones técnicas, apuntalamientos, vallados, retirada de elementos con riesgo de desprendimiento, alquiler de maquinaria, actuaciones de emergencia, gastos de Protección Civil y reparación de infraestructuras y bienes municipales dañados.

"No podemos evitar lo que ha ocurrido, pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para acortar los tiempos. El Consorcio realizará su trabajo y responderá a los afectados. Mientras tanto, nosotros queremos adelantar soluciones para que esas familias recuperen cuanto antes su hogar y su día a día", ha dicho Rodríguez.

COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido a la Diputación de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, "la colaboración y la rápida respuesta ante una situación que exige que todas las administraciones trabajemos coordinadas y con un único objetivo: atender a las familias afectadas y facilitar que puedan recuperar cuanto antes la normalidad".

Carazo ha destacado especialmente la importancia de contar con recursos que permitan actuar sobre las necesidades más urgentes sin que los tiempos administrativos retrasen las soluciones.

En el caso de Granada capital, la regidora ha explicado que los técnicos municipales continúan trabajando en la evaluación de las 41 viviendas desalojadas para determinar, a la mayor brevedad posible, las actuaciones de emergencia y urgentes que resulten necesarias.

"Nuestra prioridad es conocer con precisión la situación de cada vivienda y las necesidades de cada familia para actuar cuanto antes y siempre con todas las garantías de seguridad. La colaboración de la Diputación nos permitirá disponer de una herramienta más para avanzar en el regreso a sus hogares cuando técnicamente sea posible o, en aquellos casos en los que no puedan volver de manera inmediata, dar una respuesta", ha dicho Carazo.

La alcaldesa de Las Gabias, Maria Merinda Sádaba, también ha querido agradecer "a la Diputación de Granada y a su presidente, Francis Rodríguez, que una vez más hayan estado al lado de nuestro municipio desde el primer momento. Ante una situación excepcional como la que hemos vivido, los ayuntamientos necesitamos administraciones que respondan con rapidez, coordinación y recursos, y estas nuevas medidas suponen un respaldo muy importante para seguir atendiendo las consecuencias de los terremotos".

"Nuestro principal objetivo continúa siendo acompañar a nuestros vecinos, especialmente a las familias que han tenido que desalojar sus viviendas, y poner todos los medios a nuestro alcance para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible", ha añadido la regidora de Las Gabias.

Por su parte, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha agradecido "la respuesta y la colaboración de todas las administraciones desde el primer momento: al Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y, especialmente, a la Diputación de Granada por la iniciativa que ha tomado para coordinar recursos y ofrecer soluciones a los municipios afectados".