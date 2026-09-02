Blanco defiende que la subida del paro en Andalucía es de "mucha menor intensidad" respecto al resto de España

Archivo - La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este miércoles 2 que la subida del paro en la comunidad andaluza ha subido "con mucha menor intensidad que en el conjunto del país, un 0,6% frente al 1,9% de la media nacional". Asimismo, la titular de Empleo ha destacado que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma donde menos aumenta en términos porcentuales.

Asimismo, Blanco ha contextualizado que el mes de agosto "responde a un comportamiento que se repite tradicionalmente por el final de las contrataciones vinculadas a la temporada de verano, especialmente al sector Servicios, que concentra el 77 por ciento del incremento".

De este modo, la consejera de Empleo ha apostillado que el paro ha subido en agosto en todas las comunidades "y Andalucía no es una excepción". No obstante, ha defendido que se trata de la segunda cifra más baja registrada en los últimos 19 años, sólo por detrás del pasado mes de julio.

Además, ha estimado que en la evolución de este último año es donde "mejor se puede apreciar la tendencia" del mercado laboral andaluz, pese a que la tendencia descendente de cifras de parados se haya visto interrumpida en este mes de agosto.

En contexto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior --0,64 por ciento-- hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En relación, la titular de Empleo ha subrayado que en estos doce meses, 62.355 andaluces "han salido de las listas de paro con descenso en todos los sectores y en las ocho provincias". Esta reducción, según ha valorado Blanco, es "especialmente significativa entre las mujers con más de 42.000 desempleadas menos".

Por otra parte, ha precisado que de cada diez desempleados menos en España, más de ocho son andaluces. "Andalucía aporta el 80,6 por ciento de la reducción entre las siete comunidades en las que baja el paro en el último año", ha agregado.

Al respecto de los datos de afiliados en la Seguridad Social actualizados en agosto, ha valorado positivamente que Andalucía cuente con 111.619 afiliados más que hace un año y que Andalucía mantenga el liderazgo nacional en autónomos, con 601.968 trabajadores por cuenta propia.

Andalucía perdió en el pasado mes de agosto un total de 11.956 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una bajada del 0,33% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.587.020 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

"Son cifras positivas, pero no nos conformamos, porque detrás de cada número hay una persona, hay una familia y hay un proyecto de vida", ha añadido la consejera de Empleo, al tiempo de asegurar que quieren "seguir trabajando junto a empresas, autónomos y trabajadores para que Andalucía continúe generando oportunidades y más empleo digno y de calidad".