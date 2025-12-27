La Diputación de Granada analiza la planificación de políticas de formación para el empleo en el norte de la provincia

El diputado provincial de Fondos Europeos, Antonio Díaz, en el centro de la imagen junto con el presidente de los empresarios de la hostelería granadina, Gregorio García, y la secretaria general de la CGE, María Vera - DIPUTACIÓN

GRANADA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha promovido un estudio de oportunidades de empleo en las comarcas de Baza y Huéscar, en el norte de la provincia granadina, en el marco de un análisis de la planificación de políticas de formación en el que se ha sumado otro sobre el sector de la hostelería y el turismo en el conjunto de la provincia en 2025.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de Granada, Antonio Díaz, ha comentado a Europa Press que "estos estudios serán para la Diputación un instrumento muy útil para el diseño de nuestras políticas en la zona norte de la provincia, y también para todo lo relacionado con el ámbito del turismo provincial"

Los análisis realizados han contado con la colaboración de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo.

El estudio de las oportunidades de empleo en las comarcas de Baza y Huéscar, en colaboración con la CGE, revela que ambas comarcas enfrentan un desafío demográfico con una importante pérdida de población y un envejecimiento progresivo. El desempleo afecta especialmente a las mujeres (superando el 54 por ciento en ambas zonas) y a los mayores de 45 años.

En cuanto al tejido productivo, predominan las microempresas de menos de diez empleados dedicadas principalmente a la agricultura y el comercio. No obstante, el optimismo empresarial es notable: en la comarca de Baza, el 70 por ciento de las empresas prevé ampliar su plantilla, demandando tanto perfiles técnicos como peones.

Además, se identifican cuatro pilares fundamentales para el crecimiento y la generación de empleo que pasan por el ámbito de la producción y transformación agroganadera, la hostelería, restauración y turismo y la atención sociosanitaria, esencial ante el envejecimiento poblacional.

Por otro lado, contando con la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, se han analizado las oportunidades laborales que ofrece un sector clave para la economía provincial como es el turismo, y se ha establecido que evoluciona hacia un modelo donde la tecnología es transversal.

El estudio señala que el 73 por ciento de las empresas del sector considera prioritario mejorar la formación en marketing digital y herramientas de gestión para atraer a un nuevo perfil de viajero, han detallado desde la institución provincial.

Asimismo se detecta una creciente relevancia del turismo de salud y bienestar en la provincia, por lo que existe una oportunidad estratégica para desarrollar productos turísticos que integren la calidad de las propuestas locales y los servicios de cuidado personal, respondiendo a una tendencia de mercado que busca destinos no masificados y saludables.

El estudio destaca también que la empleabilidad depende de ofrecer mejores condiciones de estabilidad y perfiles más técnicos, como gestores de experiencias o expertos en e-commerce.

Con estos estudios, la institución provincial ha señalado que refuerza su compromiso de "combatir el desempleo mediante la capacitación profesional y el desarrollo de habilidades personales en sectores y territorios cuya empleabilidad está demostrada".