Diputación de Granada aprueba el plan 'Actívate' para impulsar la salud a través del deporte en mayores

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado en la última Junta de Gobierno del año la convocatoria del plan 'Actívate', una iniciativa destinada a promover programas de salud mediante la actividad física y el deporte en la provincia, con especial atención a las personas mayores que residen en localidades de menor tamaño.

Según ha explicado el ente provincial en una nota, el programa cuenta con una dotación económica de 100.000 euros, que se distribuirá entre 21 municipios beneficiarios de menos de 3.000 habitantes.

Los municipios beneficiarios de esta convocatoria han sido: Alicún de Ortega, Almegíjar, Benamaurel, Capileira, Cuevas del Campo, Dehesas de Guadix, Dílar, Ferreira, Gor, Jérez del Marquesado, Jete, Lentegí, Los Güajares, Nigüelas, Pampaneira, Pinos Genil, Polopos-La Mamola, Santa Cruz del Comercio, Soportújar, Torvizcón y Zagra.

En este sentido, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha subrayado que este programa "supone un paso importante para convertir la actividad física en un recurso al alcance de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva".

Asimismo, ha destacado que "este programa ha reforzado la apuesta de la Diputación por los hábitos de vida saludables y por una provincia más cohesionada, llevando políticas de salud pública a los municipios más pequeños y reduciendo las desigualdades en el acceso a servicios deportivos".

Además, Escobedo ha señalado que "desde las instituciones, debemos promover propuestas que unan el ámbito sanitario y el deportivo, facilitando que el ejercicio físico sea recomendado por los profesionales de la salud como parte del cuidado integral de las personas".

Según el diputado, este plan "avanza hacia un modelo preventivo más eficaz, en el que la actividad física juega un papel esencial para mejorar el bienestar de las personas mayores y disminuir los problemas de salud derivados del sedentarismo".

Sobre el plan, el diputado ha detallado que las ayudas están orientadas a "reforzar la cooperación entre las administraciones locales y los centros de salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía", para así "fomentar el desarrollo de programas que integren la prescripción de ejercicio físico por parte del personal sanitario con una oferta municipal de actividad física accesible y gratuita".

De este modo, Diputación ha buscado "consolidar un modelo de intervención que sitúe el ejercicio como una herramienta clave de prevención y mejora de la salud".

Por tanto, los programas se dirigirán "prioritariamente a personas mayores de 55 años y garantizarán una atención personalizada", con grupos reducidos de un máximo de 12 participantes y una frecuencia mínima de tres sesiones semanales a lo largo de todo el año.

Así, esta metodología "permitirá un seguimiento adecuado de las personas usuarias y una adaptación del ejercicio a sus necesidades específicas".