La Diputación de Granada asumirá íntegramente desde 2027 el balizamiento de las playas de la Costa Tropical

Francis Rodríguez, junto al presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha anunciado que la Diputación de Granada asumirá íntegramente, a partir de 2027, el servicio de balizamiento de las playas de la Costa Tropical. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CASTELL DE FERRO, GUALCHOS (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado este miércoles que la institución provincial asumirá íntegramente, a partir de 2027, el servicio de balizamiento de las playas de la Costa Tropical, dando así un paso más en el apoyo a los municipios costeros y en la mejora de la seguridad del litoral granadino.

Así lo ha dado a conocer en una comparecencia en Castell de Ferro junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, en el que ha dado cuenta del nuevo modelo con el que la Diputación pasará de colaborar económicamente cada año con este servicio a hacerse cargo de su financiación completa y de su puesta en marcha.

Hasta ahora, la Mancomunidad venía gestionando cada temporada el balizamiento del litoral, mientras la Diputación contribuía a su financiación mediante una subvención. En 2026, la aportación provincial ha sido de 63.000 euros, dentro de un servicio que este verano ha contado con una inversión superior a los 152.000 euros con recursos de los propios ayuntamientos y de la Mancomunidad para dar cobertura a todo el litoral de la Costa Tropical.

"Queremos dar un paso más y que, a partir del próximo verano, sean los municipios de la Costa Tropical los que dejen de asumir este coste. La Diputación se hará cargo íntegramente de un servicio que es fundamental para la seguridad de nuestras playas, de nuestros vecinos y de quienes nos visitan", ha dicho Rodríguez.

El nuevo modelo permitirá mantener de forma coordinada el balizamiento de las zonas de baño y de los canales náuticos de todo el litoral granadino, un servicio que incluye la instalación, mantenimiento, reposición, limpieza, almacenamiento y retirada de los elementos de señalización al finalizar la temporada.

El presidente de la Diputación ha subrayado además que esta decisión "supone un ahorro directo para nuestros ayuntamientos y, al mismo tiempo, nos permite avanzar hacia un servicio más estable, homogéneo y planificado para toda la Costa Tropical".

Rodríguez ha incidido en que la seguridad constituye una prioridad en un territorio que cada verano recibe a miles de visitantes delimitando espacios, ordenando los distintos usos del litoral y ayudando a prevenir accidentes separando las zonas destinadas al baño de las áreas de navegación; además de establecer accesos específicos para embarcaciones mediante canales debidamente señalizados.

"La Costa Tropical es uno de nuestros grandes activos y queremos seguir acompañando a sus municipios con soluciones concretas. Más seguridad, mejores servicios y menos carga para los ayuntamientos. Ese es el camino", ha expuesto.

"UN AVANCE ECONÓMICO Y DE GESTIÓN"

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha valorado muy positivamente el nuevo modelo planteado "porque supone un avance importante tanto desde el punto de vista económico como de gestión".

Caballero ha destacado que "el hecho de que la Diputación pueda asumir íntegramente el coste permitirá aliviar a los ayuntamientos de un gasto que hasta ahora venían soportando cada temporada y, al mismo tiempo, posibilitar contratos de mayor duración, más estables y atractivos para las empresas, favoreciendo una mayor concurrencia y, por tanto, una mejor prestación del servicio".

El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical ha subrayado además que "seguiremos poniendo a disposición de la Diputación y de los municipios todo nuestro apoyo y experiencia técnica, como hemos venido haciendo hasta ahora, porque nuestro objetivo común es garantizar cada verano un balizamiento eficaz, seguro y de calidad en todo el litoral de la Costa Tropical".