La Diputación de Granada avanza para acometer por emergencia obras en las residencias afectadas por los terremoto

La Diputación de Granada avanza el informe para acometer por emergencia las obras de los Centros Sociales y facilitar la vuelta de los residentes desalojados - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la Diputación de Granada avanzan en la elaboración del informe que determinará el alcance de los daños provocados por los últimos seísmos en las residencias de los Centros Sociales de la institución y las actuaciones necesarias para su reparación, paso previo para avanzar en su contratación por el procedimiento de emergencia y poder intervenir con la mayor rapidez posible.

La institución provincial trabaja de forma paralela en los trámites necesarios para acometer estas actuaciones una vez se disponga de la valoración técnica, con el objetivo de reparar los desperfectos y facilitar el regreso, con todas las garantías de seguridad, de los residentes que tuvieron que abandonar las instalaciones.

"Queremos actuar con la máxima agilidad, pero siempre con todas las garantías. Los técnicos están trabajando para determinar exactamente qué actuaciones son necesarias y, paralelamente, estamos preparando todo lo necesario para que, en cuanto podamos dar el siguiente paso, la respuesta sea inmediata", ha señalado el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

También ha recordado que 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación fueron desalojados y reubicados preventivamente en diferentes centros residenciales como consecuencia de los daños detectados tras los movimientos sísmicos. "Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido preservar su seguridad. Ahora todos nuestros esfuerzos están dirigidos a reparar los daños cuanto antes para que puedan regresar cuando los técnicos determinen que existen todas las garantías para hacerlo", ha afirmado Rodríguez.