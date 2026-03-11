Diputación de Granada conecta las necesidades de los municipios con soluciones innovadoras de la industria tecnológica

Jornada promovida por Smart City Cluster. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha acogido una jornada promovida por Smart City Cluster para definir la hoja de ruta tecnológica de la provincia bajo el marco financiero de los fondos Feder 2021-2027.

Para ello, se ha planteado este foro en el que conectar las necesidades de los municipios granadinos con las soluciones innovadoras de la industria tecnológica.

Las Jornadas Técnicas sobre el Componente Smart de los Planes de Actuación Integrados (PAI) han defendido que estos proyectos transformarán la gobernanza y la sostenibilidad en los 84 municipios beneficiados por los planes que gestionará la Diputación de Granada, además de los de Las Gabias, Granada, Baza, Almuñécar, Loja, Guadix, Órgiva, Armilla e Íllora.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria, Empleo, Antonio Díaz, ha subrayado durante la inauguración que la puesta en marcha de los PAI representa una "oportunidad histórica para una transformación estructural del territorio".

"Desde la Diputación y los ayuntamientos, marcamos el rumbo, pero necesitamos apoyarnos en la capacidad innovadora de la industria para llegar a buen puerto. El componente smart no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la gobernanza y los servicios públicos", ha agregado.

Por su parte, el presidente de Smart City Cluster, José María Zambrano, ha destacado la importancia de este foro como un espacio de diálogo estructurado, remarcando que "hoy, reunimos en Granada a quienes diseñan las políticas públicas y a quienes desarrollan la tecnología que las hacen posibles".

"Esa conversación entre administraciones y empresas es clave para que los proyectos de ciudad inteligente pasen del papel a la realidad. Las instituciones marcan el rumbo de los territorios, pero necesitan apoyarse en la capacidad innovadora de la industria. Cuando ambos actores trabajan juntos, los proyectos dejan de ser ideas y se convierten en soluciones reales para la ciudadanía".

A lo largo de la mañana, técnicos de los distintos ayuntamientos implicados han expuesto las prioridades y condicionantes de sus respectivos planes.

El encuentro ha permitido alinear sus propuestas con las necesidades reales detectadas por los técnicos municipales, promoviendo que la modernización de la provincia de Granada sea sostenible, eficiente y con un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.