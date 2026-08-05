Diputación de Granada y Cruz Roja llevan 'Digitalízate' a 19 municipios para reducir la brecha digital

La diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha presentado, junto al presidente provincial de Cruz Roja Granada, Gabino García, este proyecto de alfabetización digital. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y Cruz Roja tienen previsto llevar el proyecto 'Digitalízate' a un total 19 municipios de la provincia para reducir la brecha digital entre las personas mayores.

La diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha presentado, junto al presidente provincial de Cruz Roja Granada, Gabino García, este proyecto de alfabetización digital que también pretende mejorar la autonomía de las personas mayores y favorecer su inclusión social mediante formación práctica en competencias digitales.

"La transformación digital debe llegar a toda la ciudadanía, independientemente de la edad o del lugar de residencia. Desde la Diputación seguimos impulsando iniciativas que acercan oportunidades a los municipios y permiten que las personas mayores adquieran herramientas útiles para ganar autonomía y mejorar su calidad de vida", ha dicho la diputada.

Por su parte, el presidente provincial de Cruz Roja Granada, Gabino García, ha señalado que la brecha digital es hoy una de las nuevas formas de desigualdad que afectan a muchas personas mayores, especialmente en entornos rurales. "La capilaridad de Cruz Roja, con presencia en toda la provincia a través de nuestras asambleas locales y comarcales, nos permite llegar hasta el último rincón de Granada y acercar estas oportunidades a quienes más las necesitan", ha apuntado.

"Gracias a la colaboración con la Diputación de Granada seguimos trabajando para que ninguna persona mayor quede atrás por no disponer de las competencias digitales necesarias para desenvolverse en la sociedad actual", ha concluido el responsable de Cruz Roja.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto surge como respuesta a la creciente brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores, quienes encuentran dificultades para acceder y utilizar herramientas que hoy resultan imprescindibles para realizar gestiones cotidianas, como solicitar citas médicas, efectuar trámites con la Administración, utilizar la banca electrónica o comunicarse con familiares y amistades. Con esta iniciativa se pretende reducir estas desigualdades mediante una formación práctica, cercana y adaptada a las necesidades de este colectivo.

'Digitalízate' está dirigido a personas mayores de 65 años residentes en los municipios participantes y ofrece talleres de capacitación digital centrados en el uso del teléfono móvil y otras herramientas tecnológicas que facilitan su autonomía en la vida diaria. Las acciones formativas se desarrollan mediante una metodología práctica y participativa, adaptada al ritmo de aprendizaje de los participantes.

La edición de 2026 supone un nuevo impulso para este proyecto. Tras varios años de desarrollo, 'Digitalízate' ya ha llegado a todos los municipios de la provincia de Granada, por lo que esta nueva fase representa una segunda vuelta de la iniciativa con el objetivo de seguir ofreciendo formación a nuevas personas mayores y reforzar las competencias digitales de quienes aún no habían podido participar.

Durante 2026, el proyecto se desarrollará en los municipios de Albolote, Alhendín, Cájar, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, Láchar, Monachil, Ogíjares, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio y Vegas del Genil, acercando esta formación a personas mayores de distintas comarcas de la provincia.

El proyecto 'Digitalízate' se desarrolla gracias a la estrecha colaboración entre la Diputación de Granada y Cruz Roja Española, con la implicación de los ayuntamientos participantes y de los centros Vuela.