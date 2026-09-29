La Diputación de Granada cuantifica en hasta 52 millones el impacto económico de IFMIF-DONES

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, preside la presentación del estudio de impacto socioeconómico de IFMIF-DONES en la provincia granadina. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio de impacto socioeconómico de IFMIF-DONES en la provincia de Granada, elaborado por la Asociación Española de la Industria de la Ciencia (Ineustar) por encargo de la Diputación de Granada, cifra entre 39,3 y 52 millones de euros la actividad económica directa generada hasta el primer trimestre de 2026 y entre 447 y 590 los empleos directos equivalentes a tiempo completo vinculados hasta ahora a la infraestructura.

Más del 40 por ciento de estos puestos corresponden a perfiles técnicos, científicos o de ingeniería de alta cualificación, según detalla el informe, presentado este martes por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien ha señalado que "este estudio permite poner cifras al impacto que IFMIF-DONES está teniendo ya en nuestra provincia, pero también conocer la dimensión de la oportunidad que tenemos por delante".

"La actividad económica, el empleo cualificado y la captación de fondos de investigación que ya se están generando muestran que esta infraestructura está teniendo efectos que van mucho más allá del municipio de Escúzar y alcanzan al conjunto de la provincia", ha enfatizado.

El estudio analiza tanto los efectos económicos ya materializados como las oportunidades que se abrirán durante las próximas décadas y plantea la necesidad de que el tejido empresarial granadino esté preparado para participar en las distintas fases del proyecto.

En este sentido, estima que los impactos generados hasta ahora representan menos del diez por ciento de la capacidad tractora total de IFMIF-DONES y sitúa entre 2.600 y 3.300 millones de euros el volumen de inversión pendiente de ejecución a lo largo de su ciclo de vida.

Por su parte, el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha indicado que los datos del estudio avalan la apuesta que en su momento hizo el tejido empresarial de Granada por la infraestructura científica "por su valor para situar a Granada en el mapa de la investigación científica de excelencia en el mundo, contribuyendo a construir la Marca Global de Granada, y por ser una oportunidad de transformación económica para la provincia".

Cuerva se ha referido en concreto al peso que las empresas granadinas están teniendo ya en IFMIF-DONES pero ha destacado también "que la participación en el mismo de las empresas de fuera de Granada está siendo cada vez mayor", algo que no ha considerado negativo.

El director del Consorcio IFMIF-DONES, Moisés Weber, ha explicado que "es muy positivo que la administración responsable de la provincia se preocupe por hacer un informe como este, "independiente", y que se basa "no en predicciones, sino que ya tiene una parte de estadística que demuestra no solo el impacto que era previsible a nivel económico, porque hay una inversión, sino también el efecto, por ejemplo, en I+D+I que se está relacionando con el proyecto y que, como mínimo, permite decir que IFMIF-DONES está ayudando a promover la innovación en Granada y en Andalucía".

El director de Ineustar, Erik Fernández, ha cifrado en más de 50 millones de euros los contratos adjudicados a empresas granadinas ligadas a IFMIF-DONES.

En este sentido, ha apuntado a más de 9 millones de subvenciones de I+D+I nacionales y europeas captadas para entidades granadinas, lo que permite "tener un tejido empresarial más fuerte" y, sobre todo, estar preparado para las futuras licitaciones que vienen. Todo esto, equivale a un empleo equivalente de entre los 490 y 590 puestos de trabajo de alto valor.

Por último, IFMIF-DONES es un gran polo donde atraer eventos científicos, tecnológicos e industriales y más de 22.000 estancias han estado en Granada en los últimos cinco años.

EMPLEOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según el informe, la actividad económica directa atribuible a Granada se sitúa entre 39,3 y 52 millones de euros, con un Valor Añadido Bruto (VAB) de entre 18,4 y 24,4 millones de euros y una masa salarial estimada de entre 14,6 y 19,2 millones de euros.

Esta actividad se ha canalizado a través de diferentes vías de participación del tejido provincial, entre ellas la contratación directa de empresas granadinas, contratos de ingeniería, la participación de empresas locales en grandes UTE y la captación de financiación científica.

En el ámbito laboral, el estudio estima entre 447 y 590 empleos equivalentes a tiempo completo generados directamente en la provincia. La mitad de estos empleos están vinculados a la construcción e instalación de infraestructuras; un 25 por ciento corresponde a ingeniería y perfiles tecnológicos avanzados; un 15 por ciento a personal investigador y científico-tecnológico, y el 10 por ciento restante a servicios profesionales y de soporte.

La instalación está contribuyendo además a movilizar actividad de investigación e innovación. De los 60,6 millones de euros en subvenciones de I+D+i vinculadas a IFMIF-DONES movilizados a nivel nacional, Granada ha captado 9,21 millones, lo que representa el 15,2 por ciento del total nacional y más de la mitad de los fondos captados por Andalucía, que ascienden a 16,3 millones de euros.

INVERSIÓN PENDIENTE

El estudio pone el foco especialmente en las oportunidades que quedan por delante. La estimación de inversión para el ciclo de vida completo de IFMIF-DONES se sitúa entre 2.896 y 3.590 millones de euros, de los que todavía quedarían por ejecutar entre 2.600 y 3.300 millones.

El análisis estima, además, entre 989 y 1.295 millones de euros para la fase de construcción y entre 1.695 y 1.978 millones para la operación de la instalación, junto a entre 454 y 530 millones destinados a mantenimiento. Asimismo, calcula entre 826 y 964 millones de euros de consumo energético y entre 400 y 480 millones de inversión directa en personal a lo largo del ciclo de vida.

El documento identifica los próximos tres a cinco años como una ventana especialmente relevante para que las empresas puedan incorporarse a las cadenas de proveedores tecnológicos que se están configurando para las fases de mayor inversión. Por ello, plantea reforzar el acompañamiento al tejido empresarial y facilitar la incorporación de nuevas compañías al ecosistema generado en torno a IFMIF-DONES.

Uno de los principales objetivos del estudio es analizar el potencial de las empresas granadinas para convertirse en proveedoras de IFMIF-DONES y facilitar su incorporación a la denominada Industria de la Ciencia, un sector que engloba a compañías especializadas en ingeniería avanzada, fabricación de precisión, software científico, integración de sistemas complejos y servicios tecnológicos para grandes instalaciones científicas.

La actividad vinculada a IFMIF-DONES está teniendo asimismo efectos en otros sectores de la economía provincial. Entre 2022 y 2026, los eventos científicos y técnicos relacionados con el proyecto han atraído a 6.149 participantes y generado 22.810 estancias-día en Granada, con un impacto económico directo estimado en unos 5 millones de euros para el sector servicios.