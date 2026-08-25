Diputación de Granada culmina la primera fase del nuevo Servicio de Recogida de Residuos que comenzará a operar en 2027

Diputación culmina la primera fase del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos, que comenzará a funcionar en 2027 - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha presentado el nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos Municipales, un proyecto cuya primera fase ya ha culminado y que comenzará a funcionar durante la primera mitad de 2027, prestando servicio a un total de 142 municipios de la provincia.

Mancilla ha destacado en rueda de prensa este martes que este importante avance ha sido posible tras la aprobación de la estructura de costes en el Pleno celebrado el pasado 25 de junio, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de agosto y la aceptación por parte de la Diputación de las primeras 101 delegaciones de competencias remitidas por los ayuntamientos.

La culminación de esta primera fase supone un paso decisivo para la implantación de uno de los mayores procesos de modernización emprendidos en materia de gestión de residuos en la provincia. La tramitación continuará durante los próximos meses con la incorporación del resto de entidades locales que aún deben completar algunos aspectos administrativos, con el objetivo de que el nuevo servicio entre en funcionamiento durante la primera mitad de 2027.

"La provincia se encuentra ante una oportunidad histórica para modernizar un servicio esencial que se presta prácticamente todos los días y que resulta crucial para el funcionamiento de nuestros pueblos y ciudades. El nuevo servicio supone un cambio de modelo tras más de treinta años manteniendo un sistema de recogida prácticamente inalterado y permitirá responder a las nuevas obligaciones fijadas por la Ley 7/2022 y la normativa europea en materia de reciclaje y economía circular", ha dicho Mancilla.

El diputado ha explicado que el nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos Municipales permitirá evolucionar hacia un modelo homogéneo, más eficiente y adaptado a los actuales retos ambientales. La incorporación de nuevos vehículos, contenedores, infraestructuras, sistemas de control, sensores y herramientas de gestión permitirá mejorar la calidad de los residuos recogidos, incrementar las tasas de recuperación y reciclaje y avanzar hacia un sistema basado en la recogida separada, el aprovechamiento de los materiales y los principios de la economía circular.

A su vez, ha subrayado que uno de los principales valores del proyecto es su carácter provincial, al permitir que municipios con realidades muy diferentes compartan recursos, medios y capacidad técnica para ofrecer un servicio moderno y de calidad en condiciones homogéneas.

"El gran reto ha sido unir a municipios con realidades muy diferentes en torno a una misma estrategia, aprovechando sinergias y dotando al conjunto de la provincia de una mayor capacidad para afrontar los objetivos ambientales de las próximas décadas de forma solidaria. El nuevo modelo permitirá mejorar la recogida separada y avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y alineada con los principios de la economía circular", ha destacado.

El responsable provincial ha recordado que la recogida de residuos constituye uno de los servicios públicos esenciales para garantizar la limpieza, la salubridad y el correcto funcionamiento de los municipios, una tarea especialmente compleja en una provincia como Granada, donde conviven áreas metropolitanas, municipios urbanos, pequeños núcleos rurales, zonas de montaña, municipios costeros, localidades con una elevada estacionalidad y entidades con varios núcleos de población.

Precisamente por ello, el nuevo modelo se ha diseñado desde una perspectiva provincial que permitirá adaptar los sistemas de recogida a las necesidades de cada territorio, compartiendo medios, recursos y conocimiento y reforzando el papel de la Diputación como administración de cooperación, asistencia y equilibrio entre los municipios. El trabajo conjunto permitirá aprovechar economías de escala y afrontar de manera coordinada los retos que plantea la gestión de los residuos municipales, garantizando un servicio de calidad en todo el territorio provincial.

Mancilla también ha explicado que la recogida y el tratamiento forman parte de un mismo sistema y que ambas fases deben evolucionar de forma coordinada para maximizar la recuperación de materiales y cumplir los objetivos establecidos por la Ley 7/2022 y la normativa europea. En este sentido, la Diputación continuará reforzando las inversiones en infraestructuras, medios materiales y recursos humanos para consolidar un servicio moderno, eficiente y preparado para responder a los desafíos ambientales de las próximas décadas.

Actualmente existen 111 propuestas de delegación correspondientes a modalidades de recogida integral y otras 31 relativas a modalidades de recogida selectiva. La aceptación de estas primeras 101 delegaciones constituye un importante avance en el desarrollo del modelo provincial y permitirá continuar durante los próximos meses la incorporación del resto de entidades locales hasta completar la implantación del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos Municipales.