La Diputación de Granada destina 1,2 millones para sistemas de videovigilancia en pueblos de menos de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la diputada de Administración Electrónica, Mónica Castillo de la Rica. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado este martes una modificación presupuestaria que irá destinada a una línea de ayudas dotada con 1,2 millones de euros para municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes para reforzar sus respectivos sistemas de videovigilancia.

El objetivo es apoyar a estas localidades "en la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia y a otros equipamientos" que permitan optimizar "su ciberseguridad" y garantizar entornos "más seguros" para la ciudadanía, según ha informado la Diputación en una nota.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha indicado que se trata de "una apuesta firme por la protección y modernización de nuestros municipios" y que, gracias a esta inversión, los pueblos más pequeños de la provincia "podrán contar con medios de última generación para reforzar su seguridad y la de sus infraestructuras".

Al hilo, Rodríguez ha agregado que esta medida "demuestra que la Diputación trabaja de manera decidida por la igualdad de oportunidades en todos los territorios", y ha estimado que de esta forma "los municipios de menor tamaño también puede acceder a sistemas innovadores que normalmente solo están al alcance de las grandes ciudades".

La diputada de Administración Electrónica, Mónica Castillo de la Rica, ha explicado que esta línea de ayudas "responde a una necesidad real de nuestros pueblos" que cada vez requieren "más herramientas tecnológicas" para garantizar "la seguridad de los vecinos y visitantes".

Asimismo, Castillo ha señalado que esta inversión "no solo contribuye a la seguridad, sino que también impulsa la modernización de los municipios y fomenta la confianza de la ciudadanía" en la capacidad de sus respectivos ayuntamientos en solventar los "nuevos desafíos tecnológicos".

Esta iniciativa contempla la financiación de actuaciones como "el suministro e instalación de videocámaras de seguridad, sistemas de registro de imágenes, equipos de almacenamiento para copias de seguridad, adquisición de 'software' y 'hardware' especializado, cableado de redes de datos o sistemas necesarios para la interconexión de equipos de sensórica óptica".