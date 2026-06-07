La Diputación de Granada destina 150.000 euros a mejorar las instalaciones deportivas de Órgiva

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, en su visita a Órgiva. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ÓRGIVA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio granadino de Órgiva, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Raúl Orellana, para conocer de primera mano las necesidades del municipio en materia deportiva y supervisar las actuaciones que se llevarán a cabo a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas. La inversión total prevista asciende a 187.500 euros, de los que la Diputación de Granada aportará 150.000 euros y el Ayuntamiento de Órgiva contribuirá con 37.500 euros.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, Escobedo ha destacado que "esta inversión es una muestra del compromiso de la Diputación de Granada con los municipios de la provincia y con la mejora continua de sus infraestructuras deportivas. Nuestro objetivo es garantizar que los vecinos dispongan de instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales para la práctica deportiva".

Además, el diputado ha subrayado que "actuaciones como las previstas en los polideportivos Mancanzuña y Río Chico contribuyen a fijar población, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar hábitos saludables", mientras que ha asegurado que "desde la Diputación seguiremos trabajando de la mano de los ayuntamientos para impulsar proyectos que generen oportunidades y bienestar en nuestros municipios".

Por su parte, el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha "agradecido" a la Diputación de Granada "su apuesta por el deporte y su apuesta por estas actuaciones que, sin duda, van a mejorar la vida de todos los vecinos del municipio, ya que invertir en deporte es siempre invertir en salud".

En el Polideportivo Municipal Mancanzuña, las actuaciones contemplan la remodelación del sistema de riego del campo de fútbol municipal, la remodelación y ampliación de los vestuarios y la creación de un circuito de calistenia destinado a promover la actividad física al aire libre entre usuarios de todas las edades.

Por otro lado, en el Polideportivo Municipal Río Chico se ejecutarán trabajos de ventilación y climatización del pabellón municipal, la construcción de una cubierta para la pista de pádel, la creación de un rocódromo. Además, también se ha contemplado la construcción de un parque saludable que ampliará la oferta deportiva y de ocio activo del municipio.