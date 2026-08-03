La Diputación de Granada destina más de 148.000 euros a reformar la piscina y mejorar la pista polideportiva de La Peza

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de La Peza, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Álvaro Huertas, para abordar las actuaciones que la Diputación de Granada ejecutará en la localidad. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA PEZA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Deportes va a invertir más de 148.000 euros para ejecutar la reforma de la piscina municipal de la localidad de La Peza, así como para mejorar la pista polideportiva de este mismo pueblo.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Álvaro Huertas, para abordar estas actuaciones que la Diputación de Granada ejecutará través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas.

En concreto, la institución provincial va a llevar a cabo la reforma de la piscina municipal y su adaptación para facilitar el uso por parte de personas con discapacidad, así como la instalación de un nuevo sistema de iluminación en la pista polideportiva.

Escobedo ha destacado que la Diputación mantiene un firme compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas de los municipios, "especialmente en aquellos de menor población, porque entendemos que disponer de infraestructuras modernas, accesibles y de calidad es fundamental para fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer mejores servicios a los vecinos", ha puntualizado.

Además, ha señalado que el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas "es una herramienta esencial para seguir colaborando con los ayuntamientos en la modernización de sus equipamientos. Con esta actuación en La Peza damos respuesta a necesidades planteadas por el municipio y seguimos avanzando hacia una provincia con instalaciones más seguras, accesibles y adaptadas a las demandas de la ciudadanía".

Por su parte, el alcalde de La Peza, Álvaro Huertas, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Granada para hacer posible estas actuaciones, destacando que permitirán mejorar unas instalaciones muy utilizadas por los vecinos del municipio, incrementar su accesibilidad y ofrecer espacios deportivos más seguros, modernos y adaptados a las necesidades de la población.

SOBRE LA ACTUACIÓN

La inversión total asciende a 170.573,43 euros, de los que la Diputación de Granada aporta 148.398,88 euros y el Ayuntamiento de La Peza financia los 22.174,55 euros restantes, en el marco de la colaboración entre ambas administraciones para la mejora de las infraestructuras deportivas municipales.

Las actuaciones previstas permitirán modernizar la piscina municipal, incrementando su accesibilidad para garantizar un uso inclusivo de estas instalaciones por parte de toda la ciudadanía.

Asimismo, la nueva iluminación de la pista polideportiva mejorará las condiciones de seguridad y permitirá ampliar el horario de utilización de este espacio, favoreciendo la práctica deportiva durante todo el año.