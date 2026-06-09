Diputación de Granada y Ecoembes lanzan la campaña 'Muy nuestro' para fomentar el reciclaje de envases en la provincia

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, junto al gerente de Ecoembes en Andalucía, Antonio López. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y Ecoembes, la organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad, han presentado la campaña de sensibilización 'Muy Nuestro', una iniciativa dirigida a "fomentar la correcta separación de envases en los hogares de la provincia".

Según ha explicado el diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, "este tipo de acciones son un compromiso colectivo para aumentar la conciencia de que separar la basura que generamos en casa es vital", remarcando que "solo así, conseguiremos avanzar hacia un modelo más respetuoso, limpio y sostenible", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Esta acción, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses, tiene como objetivo "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar correctamente los envases domésticos, facilitando así que puedan tener una segunda vida y contribuyendo a la protección del entorno".

En contexto, la campaña se desplegará en toda la provincia, exceptuando la capital, y cuenta con un presupuesto de más de 137.000 euros. Se trata de una acción conjunta que "refuerza el trabajo que ambas entidades vienen realizando para impulsar la recogida separada de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible".

Por su parte, el gerente de Ecoembes en Andalucía, Antonio López, ha afirmado que "es fundamental contar con la colaboración y el compromiso de la Diputación de Granada para seguir avanzando hacia un modelo de gestión de residuos cada vez más eficiente y hacia el cumplimiento de los objetivos de recogida separada que marca la normativa", motivo por el que han agradecido "a la institución, a los municipios y a todos los agentes implicados que hacen posible este trabajo conjunto, clave para seguir mejorando el reciclaje en la provincia".

En contexto, la campaña 'Muy Nuestro' se enmarca en el trabajo conjunto que Ecoembes desarrolla con las entidades locales para facilitar a la ciudadanía "la correcta separación de residuos y avanzar hacia los objetivos de recogida separada establecidos por la normativa vigente, contribuyendo así a un modelo de economía circular más eficiente".

IDENTIDAD LOCAL Y PRESENCIA MULTICANAL

'Muy Nuestro' se articula en torno a una estrategia multicanal que combina medios de comunicación, acciones sobre el terreno y espacios de participación ciudadana, con el objetivo de llegar a diferentes públicos.

En primer lugar, la campaña contará con presencia en radio, televisión, prensa y redes sociales, a través de varias oleadas que se desarrollarán entre los meses de junio y diciembre, con el fin de concienciar a la ciudadanía "de la importancia de incorporar el reciclaje en nuestro día a día como un hábito cotidiano más".

Además, se pondrá en marcha un programa de eventos presenciales, con un total de siete acciones dirigidas especialmente a familias, escolares y deportistas. Estas actividades incluirán encuentros deportivos, acciones de sensibilización en el campus de verano de la Ciudad Deportiva de Armilla y la participación en pruebas populares como medias maratones en distintos puntos de la provincia.

ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO FAMILIAR

Asimismo, la campaña tendrá también presencia en Juveándalus, la feria de infancia y juventud que se celebra en el recinto de Fermasa durante la Navidad y que constituye un "punto de encuentro clave" para familias, con el fin de "combinar ocio y diversión con valores de concienciación y educación ambiental".

En este espacio, Ecoembes y la Diputación instalarán un 'stand' con diferentes actividades de sensibilización dirigidas a promover hábitos de reciclaje entre los más jóvenes, "combinando ocio, educación y sostenibilidad".

Como complemento, se distribuirán materiales promocionales diseñados para llamar la atención y generar interés entre la ciudadanía, como "palas de playa, botellas reutilizables o juegos educativos, que ayudarán a reforzar el recuerdo de la campaña y sus mensajes".