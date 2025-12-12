La Diputación de Granada enciende la Navidad en Polícar dentro del programa de apoyo a los pequeños municipios

Archivo - Imagen de archivo de un alumbrado navideño - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

POLÍCAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada da este viernes la bienvenida a la Navidad en el municipio de Polícar, en la comarca de Guadix, con el encendido oficial del alumbrado navideño, en un acto al que asiste el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, y la diputada provincial de Reto Demográfico, María Vera.

Con este gesto simbólico arrancan las actividades festivas en la localidad, que este año se ilumina gracias a la línea de ayudas impulsada por la Diputación para "apoyar a los municipios en riesgo de despoblación en la decoración y ambientación navideña de sus calles y espacios públicos", según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa.

Rodríguez ha destacado que "hoy, encendemos ilusión, esperanza y el orgullo de pertenecer a nuestros pueblos. La Navidad es un momento para compartir y sentir, y desde la Diputación queremos que también los municipios más pequeños brillen con la misma fuerza que las grandes ciudades".

Además, el presidente ha añadido que "este programa forma parte del compromiso firme de la Diputación con el medio rural. Apostamos por nuestros pueblos, por su vida social, por sus comercios y por su futuro. Cuando apoyamos estas iniciativas, estamos contribuyendo a que las familias se queden, a que los negocios sigan funcionando y a que las tradiciones se mantengan vivas".

Esta convocatoria, dotada con 360.000 euros, beneficia a 102 municipios con población inferior a 2.000 habitantes que hayan registrado en los últimos diez años una variación poblacional inferior al uno por ciento, así como a aquellos con menos de 1.000 habitantes. La iniciativa supone un incremento de 60.000 euros respecto al año anterior, además de ampliar el número de pueblos beneficiados, consolidándose como un instrumento clave para combatir la despoblación y potenciar la vida social en el entorno rural.

El programa tiene como objetivo "revitalizar la actividad social y económica de los pequeños municipios durante uno de los periodos más especiales del año, favoreciendo el arraigo poblacional, dinamizando el comercio local y poniendo en valor el patrimonio cultural". Cada ayuntamiento ha podido recibir hasta 3.529,40 euros para financiar actuaciones diversas como la adquisición o alquiler de elementos de iluminación, decoración festiva, embellecimiento de carrozas o compra de vestimentas para actividades navideñas.

Gracias a estas ayudas, los municipios pueden llevar a cabo proyectos tan variados como la instalación de luces ornamentales, la decoración de fachadas y edificios municipales, la renovación de carrozas de la Cabalgata de Reyes o la adquisición de trajes tradicionales y disfraces para participar en las celebraciones.