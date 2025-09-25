La Diputación de Granada entrega sus Premios Vida en Acción, que reconocen buenas prácticas de los Servicios Sociales

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del área de Bienestar Social, entrega este jueves en el auditorio de Caja Rural los Premios Vida en Acción, anteriormente conocidos como Social Dipgra, que distinguen a municipios, asociaciones, entidades, empresas y profesionales que durante el año 2024 han destacado por su compromiso y buenas prácticas en materia de Servicios Sociales en la provincia.

El acto cuenta con la presencia de la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, miembros de la corporación provincial, representantes municipales, autoridades y agentes del sector social, según ha detallado la Diputación en una nota de prensa.

Duque ha subrayado que "estos premios son un reconocimiento a quienes, con creatividad, sensibilidad y compromiso, mejoran la vida de las personas en nuestros pueblos y ciudades. Granada es hoy un referente de innovación y solidaridad en Servicios Sociales, gracias al trabajo de asociaciones, profesionales y administraciones que ponen a las personas en el centro de sus actuaciones".

Además, la diputada ha destacado el cambio de nombre de los galardones, señalando que "con Vida en Acción queremos transmitir la esencia de lo que celebramos hoy, que son proyectos que transforman realidades, que generan esperanza y fortalecen el tejido social. Son ejemplos inspiradores que nos recuerdan que la acción social es una tarea colectiva".

Entre los premiados de esta edición destaca el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que ha sido reconocido por su proyecto 'Pasa tiempo con tus hijos', una propuesta que busca prevenir problemas derivados de la falta de tiempo de calidad entre padres, madres e hijos. A través de actividades conjuntas, el municipio fomenta la participación familiar, la comunicación y el fortalecimiento de los vínculos afectivos, contribuyendo así al bienestar emocional y social de las familias.

En el ámbito del movimiento asociativo, la Asociación Pro Inteligencia Límite ha recibido el premio por la exposición fotográfica 'Límite: luz y forma', una iniciativa itinerante visitada por más de 2.000 personas en 14 municipios. Este proyecto ha conseguido "visibilizar a las personas con inteligencia límite y sus capacidades a través del arte, subrayando el papel fundamental de las asociaciones en la integración social y en la construcción de comunidades más inclusivas".

Por parte del sector privado, la Unidad de Estancia Diurna La Alfaguara de Baza ha sido galardonada por 'Cumpliendo sueños, filosofía en primera persona', una emotiva iniciativa que hizo posible que Paco Pepe, usuario del centro y apasionado de la Filosofía, cumpliera su sueño de impartir una clase en el IES Alcrebite. Este gesto simboliza el compromiso del centro con una atención integral centrada en la persona, y el respeto a las historias y deseos de quienes forman parte de su entorno.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar-Montefrío ha sido reconocido por su proyecto 'Participación y empoderamiento de la comunidad a través de actividades comunitarias preventivas', que incluye experiencias innovadoras como la Biblioteca Humana, encuentros por los derechos de la infancia y actividades intergeneracionales. Todas ellas han contribuido a fortalecer el tejido social y a fomentar la implicación activa de la ciudadanía.

Entre las menciones especiales otorgadas, la Diputación ha destacado el proyecto impulsado por Manuel J. Gavilán Chamber y su perro de alerta médica Aslan, orientado a concienciar sobre los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia en Andalucía. La iniciativa valora "la enorme contribución de estos animales a la mejora de la calidad de vida de sus amos y sensibiliza sobre la necesidad de garantizar su acceso a espacios públicos y privados, incluidos transportes y centros sanitarios".

Otra mención ha recaído en la Asociación de Familiares de Personas Enfermas de Alzheimer Alcrebite por su proyecto 'Nos ponemos en su piel', que promueve la empatía de los jóvenes hacia las personas mayores. A través del uso de un traje de simulación del envejecimiento, los participantes experimentan las dificultades físicas y sensoriales que afrontan las personas mayores en su vida cotidiana, fomentando así el respeto intergeneracional y la sensibilización social.

VALLE DE LECRÍN-OGÍJARES

La labor de comunicación también ha tenido su espacio en estas menciones. Los Servicios Sociales Comunitarios Valle de Lecrín-Ogíjares han sido reconocidos por el proyecto 'Los Servicios Sociales Comunitarios en los medios de comunicación local', una recopilación de noticias que demuestra la importancia de los medios locales para informar a la ciudadanía sobre las actuaciones de proximidad. El proyecto subraya el papel de la comunicación como herramienta para combatir la desinformación, y para sensibilizar y prevenir en el ámbito social.

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) ha recibido una mención especial por sus 20 años de trabajo en defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo. Además de su labor en cooperación internacional al desarrollo, ASAD ha destacado por su compromiso con la educación para el desarrollo, colaborando desde hace más de una década con la Diputación de Granada para impartir cursos y talleres que fomentan una ciudadanía global consciente y responsable.

Finalmente, el jurado ha querido rendir homenaje a José Luis Cabezas Casado, director del Secretariado de Compromiso Social de la Universidad de Granada y primer doctor en Gerontología Social de España. Su dilatada trayectoria académica y su compromiso con la inclusión lo han convertido en un referente en el ámbito del envejecimiento activo y la innovación social.

Cabezas ha impulsado proyectos pioneros como el Aula de Mayores Ciudad de Granada y ha promovido iniciativas de sensibilización, como el Traje de la Vejez, que simula las limitaciones físicas y sensoriales de las personas mayores para fomentar la empatía social.