La Diputación de Granada forma a más de 500 estudiantes de Secundaria en prevención de adicciones y narcomenudeo

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 570 estudiantes de tercero y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) están recibiendo formación sobre drogas y narcomenudeo de la mano de fiscales antidroga y expertos del Plan Nacional sobre Drogas, en el marco de una iniciativa de la Diputación de Granada.

El curso, impulsado a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, ha llegado a las aulas de ESO de los institutos Federico García Lorca de Churriana de la Vega y Cerro de los Infantes de Pinos Puente, en el área metropolitana de Granada.

La diputada provincial de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha explicado al respecto en una nota de prensa que "queremos que nuestros jóvenes tengan información real y sin filtros sobre lo que supone el mundo de las drogas desde múltiples perspectivas. Solo así les ayudamos de una manera práctica y realista a tomar decisiones informadas".

Además, Duque ha destacado el hecho de que se premie la participación de los alumnos con entradas de cine y a eventos deportivos, añadiendo que "así reforzamos otro mensaje igual de importante, que es que la prevención no solo es evitar una situación, sino ofrecer alternativas de ocio activo y saludable en sus entornos".

A través de vídeos y materiales interactivos, los estudiantes están aprendiendo de forma online y durante un total de ocho horas, desde los efectos de las drogas en el organismo hasta cómo funciona el negocio del narcotráfico o qué consecuencias penales tiene el tráfico de sustancias.

El cuadro docente está formado por profesionales de primer nivel como la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán, que dirige el programa, en el que también participan la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, entre otros expertos.

Paralelamente, la Diputación también está capacitando a quienes trabajan en prevención sobre el terreno. Un total de 22 profesionales de servicios sociales y técnicos municipales de toda la provincia participan en el curso europeo EUPC (siglas en inglés de curriculum europeo de prevención), una formación de 20 horas que les permitirá "aplicar en sus municipios programas de prevención con evidencia científica".

"La prevención tiene que llegar a todos los rincones de la provincia. Por eso formamos tanto a los jóvenes como a los profesionales que trabajan con ellos en los pueblos", ha concluido la diputada Elena Duque.