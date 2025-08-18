La Diputación de Granada homenajea en Alfacar a un Lorca "más presente que nunca" 89 años después de su asesinato

Foto de familia durante la ofrenda floral del homenaje a Federico García Lorca y las víctimas de la Guerra Civil realizado en Alfacar (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

La Diputación de Granada ha rendido homenaje el domingo en el Parque Federico García Lorca, emplazado en el municipio granadino de Alfacar, a todas las víctimas de la Guerra Civil española y al poeta con motivo del 89 aniversario de su asesinato. En este sentido, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha destacado que "Federico está más vivo que nunca y más presente que nunca".

En una audio remitido a Europa Press, Rodríguez ha insistido que, desde la Administración provincial, "están encantados de rendir un homenaje al poeta más universal, al granadino que, por desgracia, vio truncada su vida en su momento más lúcido". Igualmente, el mandatario ha señalado "la figura embajadora de Lorca" por todo lo que ha hecho en la poesía, el teatro y la cultura granadina.

Asimismo, Rodríguez ha subrayado la gestión que está haciendo la Diputación para dar visibilidad a la casa natal de Federico García Lorca. Al respecto, el presidente ha comentando que "están muy contentos de que hayan pasado 3.000 escolares este 2025 por la casa de Lorca".

"La Diputación de Granada está agradecida de la labor que está haciendo también como nuevo director gerente del Patronato, Juan Castillo Brazales, a la par de que se está intentando seguir impulsando el legado de Federico García Lorca", ha ensalzado Rodríguez.

Por su parte, la cantaora granadina Estrella Morente, pese a la cancelación de su actuación por imprevisto meteorológicos, ha puntualizado durante la ofrenda floral que "Federico era un ser entrañable, es como un tío, como un abuelo, como alguien muy cercano a quien quiero mucho. En casa se le ha querido siempre mucho".

Como hija de Enrique Morente, uno de los grandes cantaores granadinos de Flamenco, Estrella ha recordado que su padre "era un enamorado también de Federico, de la manera de caminar en la vida, de cómo él era de elegante y de natural con el pueblo, y creo que estaría orgulloso de que los Morente estén aquí homenajeando a su poeta preferido".