La Diputación de Granada impulsa en Madrid Fusión 2026 la creación de la Ruta del Vino de la Provincia

La Diputación de Granada participa un año más en Madrid Fusión 2026 con la presentación de la futura Ruta del Vino de la Provincia.

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada participa en Madrid Fusión 2026 con la presentación de un "ambicioso proyecto estratégico" que otorga al vino de la provincia un papel protagonista a través de la futura Ruta del Vino de la Provincia de Granada, una iniciativa concebida como una "herramienta clave de vertebración territorial y desarrollo económico sostenible".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el proyecto estructura la Ruta del Vino en tres grandes itinerarios complementarios que permiten descubrir Granada "en toda su complejidad paisajística, cultural y productiva, integrando experiencias enológicas con el territorio y su identidad".

De este modo, el vino se convierte en un hilo conductor que conecta el paisaje del Geoparque, Sierra Nevada, la Alpujarra y la Costa Tropical con una oferta turística "diferenciada y de alto valor añadido".

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que en Madrid Fusión 2026 "presentamos una estrategia de futuro para nuestra tierra, un proyecto de cooperación transnacional financiado con fondos europeos que busca transformar nuestro patrimonio vitivinícola y gastronómico en productos turísticos sostenibles y de lujo, capaces de generar empleo, identidad y oportunidades".

Además, Díaz ha subrayado que el papel de la Diputación en EnoGastroDest es "ser el socio español encargado de aterrizar estas políticas europeas en nuestra provincia a través de una actuación concreta como es la Ruta del Vino de la Provincia de Granada".

"No hablamos solo de turismo, hablamos sobre todo de una herramienta de vertebración territorial. Queremos que el vino y la gastronomía sean uno de los hilos conductores que reúnan nuestras comarcas y fortalezcan su futuro", ha precisado.

ITINERARIOS

Según la institución provincial, los tres itinerarios previstos son el Itinerario Geoparque, vinculado a los paisajes de cárcavas y a los vinos de altura; el Itinerario Sierra Nevada-Alpujarra, que pone en valor la tradición vitivinícola, la variedad autóctona Vigiriega y el entorno natural; y el Itinerario Costa Tropical, centrado en vinos singulares marcados por la influencia marina.

De esta forma, con esta "segmentación estratégica", se permite atraer y fidelizar perfiles de visitantes muy diversos, desde el turismo científico y de naturaleza hasta el turismo de lujo, bienestar y experiencias exclusivas.

En contexto, la Ruta del Vino de la Provincia de Granada nace con el objetivo de combatir la estacionalidad del turismo tradicional, "ofreciendo una propuesta atractiva durante todo el año y favoreciendo un aumento del tiempo de estancia y del gasto medio por visitante".

Tal y como ha asegurado la Diputación local, sus beneficios son transversales, puesto que genera riqueza no solo en las bodegas, sino también en la hostelería, el comercio local y los servicios rurales, "contribuyendo además a frenar la despoblación mediante la creación de empleo cualificado y arraigado al territorio".

En este sentido, el proyecto se apoya en un recurso natural y agrícola para configurar un producto turístico capaz de posicionar a Granada "como un referente de sostenibilidad, diversidad y excelencia, con capacidad para competir en los mercados internacionales más exigentes". Así, para productores, ayuntamientos y empresas del sector, la adhesión a la Ruta del Vino bajo el paraguas de la Diputación de Granada "supone el acceso a una plataforma de visibilidad técnica y económica de gran interés".

En concreto, esta iniciativa cuenta con el respaldo de los fondos europeos Interreg, que aportan un valor añadido al fomentar redes de cooperación transnacionales y el intercambio de buenas prácticas. En este contexto, la futura Ruta del Vino de la Provincia de Granada encuentra su motor y marco estratégico en el proyecto EnoGastroDest, una iniciativa de cooperación transnacional en la que participa la Diputación de Granada y que se desarrollará en el periodo 2025-2029.

De esta forma, EnoGastroDest responde a una hoja de ruta europea que prioriza la creación de destinos turísticos inteligentes, donde la enogastronomía actúa como "elemento cohesionador de territorios diversos". Al integrarse en este proyecto, la Ruta del Vino de la Provincia de Granada deja de ser una aspiración local para convertirse "en una acción de transferencia de conocimiento y excelencia, alineada con las mejores prácticas de desarrollo rural y promoción internacional impulsadas por la Unión Europea".

BALANCE 2025 DE 'SABOR GRANADA'

La presencia de la Diputación de Granada en Madrid Fusión 2026 se enmarca también en el "sólido recorrido" desarrollado durante 2025 por la marca 'Sabor Granada', una apuesta estratégica para "reconocer, promocionar y reforzar la riqueza, variedad y diferenciación de los productos agroalimentarios y gastronómicos de la provincia", tanto dentro como fuera de sus fronteras.

De este modo, 'Sabor Granada' aglutina actualmente a más de 360 empresas agroalimentarias y hosteleras, y continúa creciendo cada año en visibilidad y volumen de negocio. A través de esta marca, la Diputación apoya e impulsa a establecimientos de hostelería, cocineros y restaurantes, "mostrando al mundo la excelencia, autenticidad y diversidad que caracterizan a los productos y profesionales granadinos".

Durante 2025, 'Sabor Granada' estuvo presente en las ferias y eventos profesionales más relevantes del sector agroalimentario y gastronómico, desarrollando además un "ambicioso programa comercial y de marketing" centrado en la promoción de la gastronomía provincial y en dar a conocer los productos de Granada y los establecimientos donde pueden degustarse. Esta estrategia se vio reforzada con una "potente campaña de marketing" que situó a la marca en "grandes eventos culturales, musicales y turístico-gastronómicos" celebrados en la provincia.

Especial relevancia tuvo la celebración de Enclave con el primer Congreso Internacional de Gastronomía Enclave Granada, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. Esta primera edición ha posicionado a Granada como "una de las marcas provinciales agroalimentarias de referencia, con un elevado nivel de conexión con la alta cocina nacional e internacional, consolidando a la provincia como destino gastronómico de primer orden".

En suma, el congreso reunió a más de 50 Estrellas Michelin y 45 Soles Repsol, junto a 300 productores, distribuidores y marcas agroalimentarias, y contó con la presencia de más de cien medios de comunicación especializados, "reforzando de manera decisiva la proyección nacional e internacional de Granada y de la marca Sabor Granada".