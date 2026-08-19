La Diputación de Granada instala un Puesto de Mando en Ogíjares para coordinar más de cien actuaciones por los seísmos

Francis Rodríguez ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por la institución provincial en Ogíjares desde el que se está coordinando el dispositivo de los Bomberos de la institución provincial para hacer frente a los daños por los seísmos - DIPUTACIÓN DE GRANADA

Los Bomberos de la institución trabajan con técnicos municipales en la retirada de cornisas y otros elementos que supongan un riesgo

OGÍJARES (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por la institución provincial en Ogíjares desde el que se está coordinando el dispositivo de los Bomberos de la institución provincial para hacer frente a los daños provocados por los últimos seísmos y que cuenta ya con más de un centenar de actuaciones programadas en esta jornada en ese municipio.

Rodríguez recorre durante este día diferentes localidades afectadas para conocer sobre el terreno los daños registrados y supervisar los trabajos que se están desarrollando para garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar en la recuperación de la normalidad.

En Ogíjares, los Bomberos de la Diputación actúan de manera coordinada con los técnicos municipales. El dispositivo centra sus intervenciones en aquellos elementos de los edificios que pueden representar un riesgo para la vía pública y los viandantes, mientras que los técnicos del ayuntamiento se ocupan de las afecciones en interiores y de la supervisión del estado de las estructuras.

Entre las actuaciones programadas se encuentran la retirada y aseguramiento de cornisas y elementos decorativos, desprendimientos de chimeneas y daños en barandas, entre otras incidencias detectadas como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Para desarrollar estos trabajos, el dispositivo cuenta con diferentes medios de los Bomberos de la Diputación, entre ellos dos autoescalas que permiten acceder a cubiertas y tejados y actuar con seguridad sobre elementos situados en altura.

"Desde el primer momento estamos poniendo todos nuestros medios a disposición de los municipios afectados. Ahora la prioridad es actuar sobre cualquier elemento que pueda entrañar un riesgo, garantizar la seguridad de nuestros vecinos y hacerlo de manera coordinada con los ayuntamientos y con todos los profesionales que están trabajando sobre el terreno", ha dicho Rodríguez.

El presidente ha agradecido además el trabajo que vienen desarrollando los Bomberos de la Diputación y el resto de profesionales movilizados durante las últimas horas. "Tenemos por delante más de un centenar de actuaciones solo en Ogíjares y nuestros efectivos están trabajando para llegar a todos los puntos en los que sea necesaria su intervención. Quiero agradecerles su profesionalidad y el enorme esfuerzo que están realizando desde que comenzaron los seísmos", ha señalado.

VISITA A RESIDENTES DESALOJADOS

Dentro del seguimiento que está realizando la Diputación tras los seísmos, Rodríguez también ha visitado este miércoles a los 77 residentes de los Centros Sociales de la institución que fueron desalojados y reubicados preventivamente durante la jornada de este martes junto a los profesionales de los propios centros de la institución que los acompañan y atienden en los diferentes espacios residenciales a los que fueron trasladados.

Rodríguez les ha trasladado un mensaje de tranquilidad: "Lo más importante es preservar su seguridad y la de nuestros profesionales. Queríamos estar hoy con ellos, saber cómo han pasado la noche y trasladarles que van a permanecer acompañados y atendidos durante todo el tiempo que sea necesario y con todas las garantías", ha expuesto.

De manera paralela, la Diputación de Granada trabaja ya para tramitar por el procedimiento de emergencia las obras necesarias en el Centro Psicopedagógico Reina Sofía, una de las instalaciones afectadas por los seísmos. Esta fórmula permitirá acometer con la mayor rapidez posible la reparación de los desperfectos registrados y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

"Estamos actuando en todos los frentes en los que se necesita a la Diputación: ayudando a nuestros municipios a afrontar las consecuencias de los seísmos y cuidando de las personas que dependen directamente de nosotros. Vamos a seguir sobre el terreno, coordinando recursos y poniendo todos los medios que sean necesarios para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad", ha concluido Rodríguez.