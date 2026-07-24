La Diputación de Granada invertirá más de 48.000 euros en la reforma integral del campo de fútbol municipal de Quéntar

Presentación de la reforma en el campo de fútbol municipal de Quéntar (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

QUÉNTAR (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ejecutará a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas una reforma en el campo de fútbol municipal de Quéntar con una inversión de 48.070 euros, de los que la institución provincial aportará 44.224 euros y el Ayuntamiento el resto.

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio y ha mantenido un encuentro con el alcalde, Francisco José Martín, para abordar las actuaciones que la institución provincial está impulsando en materia de infraestructuras deportivas y conocer las necesidades del municipio.

Escobedo ha subrayado que "la mejora de los espacios deportivos municipales es una prioridad para la Diputación porque son lugares de encuentro, convivencia y desarrollo personal para vecinos de todas las edades".

La actuación en el campo de fútbol de Quéntar contempla la mejora del pavimento de la instalación, la reforma de los vestuarios y la modernización del sistema de riego, con el objetivo de ofrecer unas mejores condiciones de uso tanto a los deportistas como a los usuarios de este espacio deportivo.

Además, el diputado ha destacado que "el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas es una herramienta fundamental para que los municipios puedan acometer proyectos que, en muchas ocasiones, serían difíciles de afrontar únicamente con recursos propios".

"Seguimos trabajando para que el deporte disponga de instalaciones de calidad en cada rincón de la provincia y para que ningún municipio se quede atrás en la mejora de sus equipamientos", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Quéntar ha señalado que "esta ayuda va a ser muy importante para seguir mejorando y manteniendo el campo de fútbol" puesto que se va a modernizar el sistema de riego por aspersión y acondicionar los vestuarios, "unas actuaciones que repercutirán directamente en los usuarios de la instalación".