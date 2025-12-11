Diputación de Granada lanza una nueva campaña de promoción del esquí en Sierra Nevada destinada a los municipios

Presentación de la campaña de promoción del esquí en Sierra Nevada de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha activado una nueva campaña de promoción del esquí alpino dirigida a los municipios con menos de 100.000 habitantes en colaboración con la estación invernal granadina.

La iniciativa incluye los programas específicos '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' y 'Esquí Familiar en Sierra Nevada', ambos diseñados para facilitar el acceso a la práctica deportiva en la nieve y fomentar hábitos de vida saludables entre la población de la provincia.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha destacado que "esta campaña consolida el compromiso de la Diputación con el acceso igualitario al deporte, llevando a los municipios de menor tamaño la oportunidad de disfrutar de una experiencia única en la nieve".

"Queremos que niñas, niños, jóvenes y familias puedan vivir Sierra Nevada como un espacio deportivo y de convivencia accesible para todos".

LOS PROGRAMAS

El programa '1, 2 y 3 Días de Esquí en Sierra Nevada' se desarrollará entre semana y está orientado a grupos de entre 40 y 54 participantes.

La actividad incluye transporte de ida y vuelta desde el municipio, forfait de uno, dos o tres días, según la opción elegida, clases de esquí de cuatro horas diarias y material completo.

Para quienes opten por las modalidades de 2 y 3 días, también se incorpora un servicio de picnic. Los precios oscilan entre 70 euros para la tarifa infantil (80 euros para adultos) en la modalidad de un día, hasta 206 euros para adultos y niños en la opción de tres días consecutivos.

Por su parte, el programa 'Esquí Familiar en Sierra Nevada' está destinado a particulares interesados en disfrutar de una jornada de esquí entre semana. Los participantes podrán acceder a servicios adicionales opcionales, como el alquiler de material de esquí o snowboard básico por 17,50 euros al día, así como almuerzo y parking con tarifas reducidas. El precio de inscripción para esta actividad es de 50 euros.

Las actividades de ambos programas se desarrollarán entre el 1 de diciembre de 2025 y el 22 de abril de 2026, siempre supeditadas al calendario de apertura y cierre de la estación de esquí. Las inscripciones deberán realizarse a través de los ayuntamientos correspondientes mediante su plataforma digital.

Una vez aprobadas las solicitudes, la formalización se completará a través de la página web www.esquifamiliardipgra.com.