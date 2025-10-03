La Diputación de Granada logra 52 millones de euros de fondos Feder para desarrollar proyectos en 84 municipios

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse que la Diputación de Granada ha conseguido un montante total de 52.715,751 euros de fondos Feder, que va a permitir desarrollar iniciativas en 84 municipios de la provincia.

"Estamos ante el mayor proyecto de desarrollo que ha asumido nunca la institución granadina, pues se va a beneficiar al 48 por ciento del territorio, cumpliendo con nuestro compromiso de no dejar fuera a nadie", ha subrayado el diputado en una nota de prensa, remarcando que "hemos logrado financiación para 6 de las 9 propuestas presentadas, convirtiéndonos en la corporación provincial que más fondos consigue de toda España".

En esta línea, Antonio Díaz ha remarcado que "hemos alcanzado un hito muy importante para la provincia de Granada, gracias a la calidad del trabajo desarrollado en la Delegación de Fondos Europeos, tanto por su experiencia previa en la gestión de planes similares, que ha sido muy valorada, como por la preparación de las Agendas Urbanas de toda la provincia, que son la base de las propuestas aprobadas".

El diputado ha reforzado su "orgullo por atender a las necesidades de todas las comarcas", destacando "la apuesta y el empeño del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el trabajo de todo el equipo de la delegación que dirige", aunque ha "lamentado que se hayan quedado fuera otros 3 grandes proyectos que también contribuirían al desarrollo de una provincia como mucho potencial".

Por último, Antonio Díaz ha enfatizado que "todo este impulso conseguido para la provincia fortalece el esfuerzo que la institución supramunicipal viene desarrollando en los dos últimos años por luchar contra la despoblación y activar planes que contribuyan a llenar Granada de vida".

La Diputación de Granada va a desarrollar 71 proyectos que beneficiarán a 84 municipios de la provincia, gracias a una inversión de 52.715.751 euros, de los cuales el 85 por ciento son Feder (44.808.390 euros) y el 15 por ciento restante (7.907.361 euros) será aportado por la institución provincial.

Los Planes de Actuación Integrados (PAI) seleccionados se dividen en seis áreas funcionales y beneficiarán a 84 municipios de la provincia, lo que supone el 48 por ciento del territorio provincial.

El proyecto 'Genil conectando el Poniente' beneficia a seis municipios que son Loja, Láchar, Huétor Tájar, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía, y tiene un presupuesto de 10.543.150 euros. Entre los 16 planes que abarca, destacan el Centro de Servicios Avanzados del Espárrago o el Centro de Interpretación del AOVE del Poniente de Granada.

El PAI 'Costa Poniente granadina: Senda de futuro' afecta a diez municipios que son Almuñecar, Los Guájares, Ítrabo, Jete, Molvízar, Otívar, Salobreña, Torrenueva Costa, Vélez de Banuadalla y Lentegí. Creará ocho iniciativas, entre las que destaca la Senda Litoral, y contempla un montante de 10.543.150 euros.

La comarca de la Alpujarra desarrollará 16 proyectos concretos, entre ellos la creación de la Ruta de Boabdil. Va a afectar a 25 localidades, que son Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar y Válor. Su presupuesto es de 7.028.767 euros.

Granada Metrópoli Suroeste es un plan que invertirá 10.543.150 euros en doce municipios, que son Alhendín, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Dílar, Escúzar, Las Gabias, Gójar, La Malahá, Ogíjares, Otura, Santa Fe y Vegas del Genil. En este PAI, están previstos ocho proyectos de los que destaca la recuperación de la Azucarera de Santa Fe para ser Centro de Interpretación del Chopo y la madera de la provincia, el centro de empresas que se va a construir en el antiguo instituto Luis Bueno Crespo o la vía ciclo-peatonal que se va a crear alrededor de la Base Aérea de Armilla.

El plan de la comarca de Guadix está enfocado al Geoparque con siete proyectos, entre los que destaca la creación de un Centro de Recepción de visitantes en la antigua azucarera de Guadix. En este caso, son 25 las localidades implicadas (Alamedilla, Alicún de Ortega, ELA Bácor Olivar, Beas de Guadix, Benalúa, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Lugros, Marchal, Morelábor, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena y Valle del Zalabí, y Villanueva de las Torres. El presupuesto de esta zona es de 7.028.767 euros.

Y en la comarca de Los Montes Occidentales, serán 6 los municipios beneficiados (Colomera, Moclín, Montefrío, Zagra, Íllora y Algarinejo), con 15 proyectos en total, entre los que resalta la recuperación del albergue de a Sierra de Parapanda, con una inversión de 7.028.767 euros.