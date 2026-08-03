Diputación de Granada mejora el camino municipal que une Gobernador con el anejo de Delgadillo con más de 44.000 euros

La vicepresidenta primera de la Diputación, Mónica Castillo de la Rica, junto a la vicepresidenta segunda, María Vera, ha realizado una visita institucional a Gobernador, donde ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Patrocinio Ruano. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GOBERNADOR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha mejorado el camino municipal que une Gobernador con el anejo de Delgadillo con una inversión de más de 44.000 euros. La actuación ha permitido el asfaltado de esta vía para reforzar la seguridad, la accesibilidad y facilitar la actividad agrícola de la zona.

La vicepresidenta primera de la institución provincial, Mónica Castillo de la Rica, junto a la vicepresidenta segunda, María Vera, ha realizado una visita institucional a Gobernador, donde ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Patrocinio Ruano.

Durante la visita, las responsables provinciales han podido conocer el resultado de la actuación ejecutada por la Diputación en el referido camino de titularidad municipal que conecta Gobernador con su anejo de Delgadillo, donde se ha intervenido en el asfaltado de la vía.

Castillo de la Rica ha señalado que este tipo de inversiones reflejan el compromiso de la Diputación con el equilibrio territorial y con la igualdad de oportunidades entre los municipios de la provincia, vivan donde vivan sus vecinos. Nuestro objetivo es seguir colaborando con los ayuntamientos para que puedan ejecutar actuaciones que tengan un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía".

"Seguiremos trabajando para que cada euro invertido llegue a los municipios y se traduzca en mejoras reales para sus vecinos. Apostamos por el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras y de los servicios municipales básicos porque son fundamentales para garantizar el bienestar de la población y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos", ha añadido la vicepresidenta primera.

Por su parte, el alcalde de Gobernador, Patrocinio Ruano, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha destacado que "esta actuación era una necesidad para el municipio, ya que mejora una vía muy utilizada tanto por los vecinos como por los agricultores de la zona. La colaboración de la Diputación vuelve a demostrar su compromiso con los pequeños municipios y nos permite seguir mejorando las infraestructuras que son esenciales para el día a día de nuestros vecinos".