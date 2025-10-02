Diputación de Granada plantea si el aeropuerto debe llamarse de Jaén si no suma promoción

Archivo - Zona de facturación en el terminal del aeropuerto de Granada, en imagen de archivo - EUROPA PRESS/AENA - Archivo

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha llamado a la reflexión sobre si el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, debe llevar el nombre de la provincia vecina si su institución provincial "no destina recursos" para su promoción, un debate que cuenta con la oposición de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que ha llamado a no "iniciar conflictos con otras provincias".

La competencia para la denominación del aeródromo es del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según ha confirmado Europa Press en fuentes de ambas instituciones. En su discurso de clausura de la entrega de los Premios de Turismo de Granada 2025, este pasado miércoles por la noche, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, resaltó el "esfuerzo titánico" de la institución que preside en promoción turística para, entre otros objetivos, la búsqueda de nuevos vuelos, una tarea que requiere, mantuvo, de "la implicación de todos".

Abogó entonces por abrir la "reflexión" sobre "si tiene sentido que el aeropuerto de Granada lleve también el nombre de Jaén si su Diputación Provincial no comparte este objetivo y no destina recursos para ello".

"Hoy vuelvo a tenderle la mano para que se sumen a este camino ya iniciado", añadió el máximo responsable de la Diputación de Granada en un discurso en que concluyó apelando, en términos generales, a la "unidad" para "avanzar" en la promoción turística en pro del desarrollo del territorio.

La corporación provincial granadina ya aprobó el pasado enero una moción en la que instaba a la Diputación de Jaén, con gobierno del PSOE, y al propio Ejecutivo central a sumar esfuerzos para la promoción del Federico García Lorca, y en concreto a tomar medidas que reforzaran su competitividad y conectividad.

Rodríguez lamentó en ese momento que "solo" votara "en contra" de la propuesta el PSOE y manifestó que "la conectividad del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén es clave para el desarrollo económico, turístico y cultural" de la provincia granadina.

Consultado por Europa Press este jueves acerca de las palabras del presidente de Rodríguez invitando a reflexionar sobre la inclusión de Jaén en el nombre del aeropuerto, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que "no tiene sentido este intento de abrir debates estériles e iniciar conflictos con otras provincias en lugar de buscar canales de diálogo y colaboración, siempre más productivos".

Se ha preguntado "qué ganamos con la confrontación" para resaltar que, a su juicio, no se gana "nada". "Lo interpreto como un intento de desviar la atención para no hablar del fracaso de esta Diputación Provincial en las iniciativas que ha emprendido para captar nuevos vuelos internacionales, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas", ha añadido Montilla para quien "el aeropuerto no necesita conflictos sino inversiones y acuerdos. Esa es la forma de actuar del Gobierno de España".

EL NOMBRE DE JAÉN SE INCLUYÓ EN 2006

El entonces consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, del PSOE, subrayó en junio de 2006 que el cambio de nombre en esas fechas a Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se erigía como "una puerta de entrada para que muchos turistas" visitaran la provincia jiennense.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ese mismo mes la orden del entonces Ministerio de Fomento por la que se modificó la denominación oficial del aeropuerto de Chauchina. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados aprobaba el 20 de febrero de 2006 la proposición no de ley relativa a la nueva denominación.

Tuvo la finalidad de "promocionar la imagen de las provincias de Granada y Jaén con una de las figuras más universales de la cultura española, tomando en consideración la reciente ampliación del aeropuerto y el incremento de vuelos internacionales realizados en el mismo".