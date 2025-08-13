Diputación de Granada prepara una nueva línea de ayudas contra la despoblación en municipios dotada con dos millones

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Reto Demográfico de Granada, María Vera, ha anunciado este miércoles que la institución trabaja ya en las bases de una nueva línea de subvenciones destinada a los municipios que sufren el fenómeno de la despoblación, que estará dotada con dos millones de euros.

Esta se suma a las otras dos líneas activadas por el Gobierno provincial en los últimos dos años y que han supuesto una inversión de otros cinco millones, lo que han permitido a los ayuntamientos ofrecer a sus vecinos servicios como podología, peluquería o fisioterapia, clases extraescolares o mejoras en el servicio de transporte.

"El compromiso del Gobierno de Francis Rodríguez está claro desde el primer día: que la Diputación sea una aliada de nuestros pueblos en los que nos estamos volcando para llenarlos de vida con diferentes líneas que tenemos activadas en estos momentos y que vamos a seguir impulsando con hechos y con presupuesto", ha manifestado.

Ha detallado otras líneas de actuación en marcha como la de EcoPueblo, dotado con 1,6 millones para la mejora de la eficiencia energética de 102 localidades; o la de parques infantiles, por las que se está invirtiendo para que todos los municipios cuenten con un recinto infantil.

Según ha detallado, se están ultimando ya las bases de la tercera línea de subvenciones que estarán a disposición de los ayuntamientos en el último trimestre del año y de la que se podrán beneficiar los municipios con pérdida demográfica.

"Nuestra apuesta es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que cuenten en sus pueblos con nuevos recursos y atractivos generando, además, empleo y riqueza", ha señalado la diputada, quien ha indicado que lo hacen con la puesta en marcha de las nuevas líneas que se van a ofrecer "fruto del ejercicio de escucha activa a las necesidades de los municipios".

Ha apuntado que "además, mantendrá la continuidad de las actualmente en ejecución", que, según la diputada, "están siendo todo un éxito tanto en la respuesta de los consistorios que se han acogido a ellas, como de los propios vecinos".

En total, a lo largo de este 2025, y en esta línea de subvenciones que tienen como objeto "llenar de vida Granada", se van a destinar siete millones de euros de la que se benefician únicamente los municipios más pequeños de la provincia "y que han encontrado en la Diputación una aliada en la lucha contra la despoblación".