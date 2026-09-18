La Diputación de Granada presenta el III Circuito Provincial de Caza, que recorrerá seis municipios hasta noviembre

El diputado provincial de Deportes, Eric Escobedo, ha presentado el circuito junto a representantes de los seis municipios por los que transcurrirá hasta noviembre: Deifontes, Iznalloz, Pórtugos, Montejícar, Huétor Santillán y Santa Fe. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El III Circuito Diputación Provincial de Granada de Caza recorrerá seis municipios granadinos hasta el próximo mes de noviembre. Así lo ha dado a conocer el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, que ha presentado el circuito acompañado por representantes de los ayuntamientos que serán sede de las seis jornadas que integran esta edición.

La competición, que se desarrolla entre septiembre y noviembre, reunirá a deportistas de distintas disciplinas con el objetivo de promocionar estas modalidades de la Federación Andaluza de Caza y acercarlas a los municipios de la provincia.

"Desde la Diputación seguimos apostando por llevar el deporte a nuestros municipios y por dar visibilidad a disciplinas que cuentan con muchos aficionados en nuestra provincia", ha dicho Escobedo. En este sentido, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos que participan en esta edición y ha destacado que el circuito "ofrece a los deportistas la posibilidad de competir en distintos puntos de Granada y, al mismo tiempo, permite que nuestros municipios sean protagonistas de una actividad deportiva que combina competición, tradición y contacto con la naturaleza".

El circuito arrancará el 19 de septiembre en Deifontes, con la modalidad de 'Compak Sporting', y continuará el 26 de septiembre en Iznalloz, con Perros de Muestra. El 3 de octubre, Pórtugos acogerá la prueba de 'Field Target', mientras que Montejícar será sede de la Cetrería el 7 de noviembre. Al día siguiente, el 8 de noviembre, Huétor Santillán acogerá los Recorridos de Caza con Arco y la última jornada tendrá lugar el 22 de noviembre en Santa Fe, con el Silvestrismo.

La tercera edición está compuesta por seis jornadas y seis disciplinas diferentes que son 'Compak Sporting', Perros de Muestra, 'Field Target', Cetrería-Señuelo Mecánico, Recorridos de Caza con Arco y Silvestrismo. Cada jornada contará con su propia organización y premios, y para participar será necesario estar federado en la Federación Andaluza de Caza.

El 'Compak Sporting' es una modalidad de tiro deportivo de plato que destaca por su dinamismo y accesibilidad; el 'Field Target' recrea situaciones de caza mediante carabinas de aire comprimido y blancos que simulan especies cinegéticas; y los Recorridos de Caza con Arco plantean un recorrido en plena naturaleza en el que los participantes deben abatir figuras 3D.

Por su parte, la prueba de Perros de Muestra busca poner de manifiesto las cualidades naturales y de adiestramiento de estos animales, mientras que la Cetrería-Señuelo Mecánico combina la técnica del cetrero y las capacidades físicas del ave sin abatir ninguna pieza cinegética. El circuito se cerrará con el Silvestrismo, centrado en el cuidado y adiestramiento al canto de determinadas especies de fringílidos.

Las inscripciones tienen un coste de tres, cinco o diez euros, dependiendo de la modalidad, y deben formalizarse a través de la Federación Andaluza de Caza. Los plazos se mantienen abiertos hasta fechas próximas a la celebración de cada prueba, con cierre entre uno y dos días antes, según la disciplina.

Cada modalidad contará con sus correspondientes categorías y premios. El programa contempla medallas para los primeros clasificados en las distintas disciplinas y categorías, con participación de deportistas de diferentes edades y niveles.