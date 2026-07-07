Diputación de Granada recibe al IMO Racing de IES Montes Orientales de Iznalloz, clasificados a la final del STEM Racing

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a los integrantes del equipo IMO Racing, del IES Montes Orietnales de Iznalloz. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recibido este martes 7 a los alumnos integrantes del equipo IMO Racing, del IES Montes Orientales de Iznalloz, tras lograr su clasificación para la final mundial de STEM Racing 2026, que se celebrará del 3 al 8 de octubre en el Resorts World Sentosa de Singapur.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, Rodríguez ha señalado que "este hito es un motivo de enorme satisfacción para toda la provincia de Granada. Estos jóvenes demuestran que el talento, el esfuerzo y la formación que reciben en nuestros centros educativos son capaces de competir al más alto nivel internacional, llevando el nombre de Granada y de Iznalloz hasta Singapur".

Además, el presidente provincial ha destacado que "desde la Diputación de Granada seguiremos respaldando todas aquellas iniciativas que impulsen la educación, la innovación y las vocaciones científicas entre nuestros jóvenes", al tiempo de señalar que "ellos representan el presente y el futuro de una provincia que apuesta por el conocimiento, la tecnología y las oportunidades para que el talento pueda desarrollarse sin límites".

Según han valorado, la final mundial de STEM Racing supported by Fórmula 1 constituye la "máxima cita internacional" de esta competición educativa, que reúne a los mejores equipos del mundo en torno a un desafío basado en el diseño, la innovación y la ingeniería.

En concreto, el programa propone al alumnado crear una escudería profesional de Fórmula 1 a escala, asumiendo el reto de diseñar, fabricar y competir con vehículos impulsados por aire comprimido, al tiempo que desarrollan competencias en ingeniería, diseño asistido por ordenador, fabricación digital, gestión de proyectos, marketing y comunicación.

Esta iniciativa internacional tiene como objetivo "impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, conectando el currículo educativo con los desafíos de la sociedad actual". A través de una metodología "práctica y motivadora", el proyecto integra las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), "fomentando además la creatividad, la innovación, la capacidad de resolución de problemas y el trabajo en equipo".