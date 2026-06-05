La Diputación de Granada reconoce y destaca la valentía de quienes "mantuvieron viva la voz y el legado de Lorca"

1093601.1.260.149.20260605190103 El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha entregado la distinción del Pozo de Plata 2026 al colectivo 'Comisión de los 33', coincidiendo con el 50 aniversario del primer homenaje público celebrado en España en memoria de Lorca. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

El presidente, Francis Rodríguez, entrega el premio Pozo de Plata en el 50 aniversario del primer homenaje público al poeta

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha entregado este viernes la distinción del Pozo de Plata 2026 al colectivo 'Comisión de los 33', coincidiendo con el 50 aniversario del primer homenaje público celebrado en España en memoria de Federico García Lorca tras la dictadura y el marco de la programación cultural '5 a las 5' organizada por el Patronato Lorca de la institución provincial.

Durante el acto, que se ha desarrollado en el patio de la casa natal del poeta, en el municipio de Fuente Vaqueros, el presidente ha señalado que "este es un reconocimiento a quienes tuvieron la valentía de mantener viva la voz y el legado de Lorca'.

El galardón pone en valor la trascendencia histórica y cultural de aquella iniciativa impulsada en 1976 por un grupo de intelectuales, artistas y ciudadanos comprometidos con la recuperación de la memoria y la figura universal del poeta granadino.

La denominada 'Comisión de los 33' promovió un acto que marcó un hito en la reivindicación pública de Lorca y en la recuperación de las libertades culturales y sociales en la provincia de Granada.

Rodríguez, junto a los miembros de la 'Comisión de los 33' que aún siguen vivos, el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, la diputada de Cultura, Pilar Caracuel, y el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha destacado que este 5 de junio "es un día de celebración, de memoria y de reconocimiento" y aquel del año 1976 "fue mucho más que un acto cultural. Fue un gesto de compromiso, de respeto y de amor a Federico".

En esta línea, el presidente ha remarcado "la enorme responsabilidad de la Diputación de Granada y el Patronato Lorca de seguir contribuyendo y dando pasos para que la casa natal del poeta siga siendo un punto de encuentro para la cultura y para el impulso de la creación y el talento" porque "el mejor homenaje que podemos hacerle a Federico no es solo recordar lo que fue, sino conseguir que siga emocionando hoy, que siga emocionando mañana".

Por su parte, el periodista Eduardo Castro, en nombre del colectivo homenajeado, ha afirmado que "aunque queríamos denunciar el asesinato de Federico, quisimos hacerlo reivindicando su vida y su obra. Por eso, elegimos el día del 5 a las 5, porque el 5 de junio era el día de su nacimiento y era mejor honrar la vida y la obra del poeta que no su muerte".

Otro de los 33 galardonados, el poeta José Carlos Rosales, ha aprovechado la ocasión para recitar un poema y, a continuación, el patio ha acogido la actuación de Cuarteto Nazarí, que ha interpretado el Cancionero popular de Federico García Lorca.

Posteriormente, la Sala Granero del Museo Casa Natal ha inaugurado la exposición 'Eterno limitado', de Consuelo Vallejo, una propuesta expositiva que conmemora además el centenario de Oda a Salvador Dalí.

La programación del 5 de junio culminará la jornada a las 21,30 horas, en la explanada del Teatro Municipal Federico García Lorca, con el espectáculo 'Chico Pérez al piano sueña a Lorca', un montaje musical acompañado de voz, cuarteto de cuerda, bajo y percusión.

El ciclo continuará el 9 de junio, a las 11,00 horas, en el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca, con el acto de recepción 'El legado de Juan de Loxa', figura fundamental en la difusión y conservación de la obra y memoria lorquianas.

Finalmente, el 11 de junio, a las 21,00 horas, el Patio del Museo Casa Natal Federico García Lorca acogerá el espectáculo dramático-musical 'El Universo de Lorca', protagonizado por Lucía Espín y Daniel Acebes.