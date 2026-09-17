Diputación de Granada recupera en el Centro José Guerrero la experiencia artística de Carboneras entre 1956 y 1980

La Diputación de Granada recupera en una exposición en el Centro José Guerrero la singular experiencia artística y cosmopolita de la localidad almeriense de Carboneras entre 1956 y 1980 - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado este jueves en el Centro José Guerrero la exposición 'Carboneras: arte y vanguardia en la nueva Áqaba (1956-1980)', junto a los comisarios de la muestra, Iñaki Estella y Chema González, y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández. L

A propuesta artística, que podrá visitarse hasta el próximo 15 de noviembre, recupera por primera vez la historia de una comunidad artística e intelectual internacional que encontró en este pequeño municipio del sureste español un espacio de encuentro, creación e intercambio durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta.

Caracuel ha destacado que "esta exposición nos permite descubrir una historia extraordinaria que permanecía, en buena medida, desconocida, y que demuestra cómo un pequeño pueblo como Carboneras llegó a convertirse en un punto de encuentro para artistas, arquitectos, escritores, críticos e intelectuales procedentes de distintos lugares del mundo".

"Desde la Diputación queremos contribuir a recuperar y poner en valor estas historias que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que nos ayudan a comprender la capacidad de nuestros territorios para generar espacios de creación, libertad e intercambio", ha señalado.

Además, la diputada ha subrayado que la muestra "dialoga de una manera especialmente interesante con la figura y la obra de José Guerrero, porque nos habla de la relación entre el arte, el paisaje y las formas de vida, y de cómo el mundo rural podía convertirse en fuente de inspiración y en escenario para las vanguardias".

En este sentido, ha invitado a la ciudadanía a visitar una exposición que "permite acercarse a una experiencia cultural excepcional a través de obras y documentos que reconstruyen una parte fundamental de la historia artística de la segunda mitad del siglo XX".

SOBRE LA MUESTRA

Entre finales de los años cincuenta y comienzos de los ochenta, Carboneras se convirtió en un inesperado lugar de encuentro para artistas, arquitectos, críticos e intelectuales procedentes de distintas partes del mundo.

En pleno franquismo, el municipio acogió una experiencia excepcional en la que creación artística, vida cotidiana, intercambio internacional, vacaciones, trabajo y las formas creativas más avanzadas del momento se entrelazaron de una manera singular.

La exposición reconstruye la historia de aquella comunidad cosmopolita a partir de investigaciones inéditas y de un amplio trabajo de archivo, recuperando a sus protagonistas, sus espacios y las redes culturales que hicieron posible esta experiencia. La muestra sitúa Carboneras en el contexto de las vanguardias internacionales de la segunda mitad del siglo XX y aborda cuestiones como la convivencia entre arte y vida, las comunidades de artistas, la arquitectura moderna y vernácula y la necesidad de preservar un patrimonio cultural extraordinario y todavía poco conocido.

El recorrido expositivo se articula en salas temáticas que reúnen artes plásticas, fotografía, arquitectura, cine, literatura y documentación. El primer ámbito, 'Carboneras: escenas de la vida rural en ausencia de propietario', aborda las imágenes de libertad y exotismo que un grupo de viajeros internacionales proyectó sobre este lugar recóndito.

Una mirada que también quedó vinculada al rodaje de Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean en 1962, cuando Carboneras se transformó cinematográficamente en la ciudad oriental de Áqaba, así como a las fotografías de artistas como Anna-Eva Bergman y Hans Hartung, en las que el municipio aparece como un paisaje primigenio.

Otro de los espacios está dedicado a Dominique Aubier, hispanista francesa y figura singular de la vanguardia internacional, que se estableció en Carboneras a comienzos de los años sesenta. Su presencia atrajo a un grupo de intelectuales y artistas que terminaron integrándose en la vida del pueblo.

En contrapunto, la exposición recupera la mirada de Juan Goytisolo a través de Campos de Níjar (1960), una aproximación a la región que profundizó en las imágenes de pobreza y miseria asociadas al territorio.

La arquitectura ocupa asimismo un lugar destacado con 'Arquitectura: la casa del artista', un ámbito dedicado a las casas de autor construidas en Carboneras bajo las premisas de habitar en comunidad y fusionar vida y trabajo. Las casas-manifiesto de André Bloc, Hans Hartung y Anna-Eva Bergman, Edgard Pillet, Olivier Clement-Cacoub, Takis o Carlos Raúl Villanueva constituyen un conjunto arquitectónico singular dentro del contexto español.

La muestra aborda también el papel de Jean Clay y de la revista Robho en la difusión de las tendencias de la vanguardia internacional. Bajo el título 'Robho: entre la geometría y la acción', se recorre la evolución del arte cinético de posguerra hacia el arte de sistemas y las poéticas de la acción, con la presencia de artistas como Julio Le Parc, Antonio Asís, Francisco Sobrino y Jesús Rafael Soto, en diálogo con Hans Haacke, Lygia Clark o Takis.

Por su parte, 'Heresies: Lucy Lippard y Susana Torre' recupera la presencia en Carboneras de dos figuras esenciales del feminismo estadounidense de los años setenta como son la crítica de arte Lucy Lippard y la arquitecta Susana Torre. Ambas encontraron en este entorno un espacio de cuidado, amistad y afectos frente a las estructuras masculinizadas que caracterizaban buena parte del mundo del arte de aquel momento.

La exposición concluye con una revisión de la modernidad desde el mundo rural a través de José Guerrero, Hans Hartung y Anna-Eva Bergman, tres grandes representantes de la pintura abstracta de posguerra. Las obras de Guerrero proceden de la Colección del Centro José Guerrero y se presentan junto a pinturas y fotografías de Hartung y Bergman para mostrar cómo la experiencia de la vida campestre transformó su concepción de la pintura y del paisaje.

En este último ámbito adquiere un especial protagonismo 'Carboneras', la obra icónica de Anna-Eva Bergman que abre y vertebra conceptualmente la exposición, y que concentra la tensión entre el lugar real y el lugar imaginado de la nueva Áqaba.

La exposición cuenta con obras y documentos de Antonio Asís, Dominique Aubier, Anna-Eva Bergman, Julien Blaine, André Bloc, Mireille Boccara, Robert Bothner, Gilbert Bovay, Joan Braderman, Lygia Clark, Jean Clay, Jean Dewasne, Juan Goytisolo, José Guerrero, Hans Haacke, Hans Hartung, Vidal Hurtado, Paco Ibáñez, William Klein, Lucian Le Chevalier, Julio Le Parc, John Lennon, Richard Lester, Lucy Lippard, Rafael Lorente, Inge Morath, Nonio Parejo, Carlos Pérez Siquier, Edgard Pillet, Alain Resnais, Bernard Rudofsky, Francisco Sobrino, Jesús Rafael Soto, Takis, Susana Torre, Manuel Tuñón de Lara, Pierre Vilar y François Villiers.