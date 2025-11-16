La Diputación de Granada refuerza la atención directa con los consistorios con más de 14.000 comunicaciones en dos años

Imagen cedida por la Diputación de Granada sobre la atención a los municipios. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Economía y Atención al Alcalde de la Diputación de Granada, Ana Molina, ha presentado el balance del área de atención a los Ayuntamientos, un servicio que en tan solo dos años "ha consolidado un modelo de comunicación directa, transparente y eficaz con los consistorios de la provincia", con más de 14.000 comunicaciones y notificaciones con los municipios desde el año 2023.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, desde el año 2023, el área ha garantizado "el acceso inmediato a información institucional, el acompañamiento técnico y la coordinación entre las distintas áreas provinciales".

Por su parte, Molina ha destacado que este servicio ha supuesto un "verdadero cambio en la forma de relacionarnos con nuestros ayuntamientos", y ha apuntado que han pasado de una atención fragmentada a un modelo integral "basado en la cercanía y en la respuesta inmediata", lo que ha fortalecido "la confianza institucional y la transparencia".

Además, la diputada ha añadido que la Diputación de Granada seguirá impulsando esta línea de trabajo, "con nuevas herramientas digitales y una atención cada vez más personalizada", con el objetivo de que "ningún municipio, por pequeño que sea, se sienta solo ante la administración provincial".

De esta forma, el informe de actividad recoge que, desde septiembre de 2023 hasta octubre de 2025, se han atendido más de 1.400 llamadas telefónicas y se ha prestado atención personalizada a más de 70 municipios, que han encontrado en este servicio un "canal ágil para resolver consultas sobre subvenciones, expedientes y tramitaciones administrativas".

Tal y como ha emitido el institución provincial, durante 2024 y 2025, el sistema de comunicación ha alcanzado su plena operatividad con el envío de más de 5.700 notificaciones del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y más de 7.500 mensajes sobre convocatorias de subvenciones.

Así, el balance de estos dos años pone de relieve "la eficacia del modelo" impulsado por la institución provincial, que ha permitido que los Ayuntamientos accedan "de forma rápida a información esencial para su gestión diaria".