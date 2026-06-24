La Diputación de Granada respalda el regreso del Festival 'Me Vuelves Lorca', que celebrará su novena edición en Laroles

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado el evento, junto al alcalde de Nevada, Rafael López, y la directora del mismo, Anna Kemp. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Granada ofrece su apoyo al regreso del festival 'Me Vuelves Lorca', que tiene previsto celebrar su novena edición este verano, en agosto, en la localidad de Laroles, en el municipio de Nevada.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado el evento, junto al alcalde de Nevada, Rafael López, y la directora del mismo, Anna Kemp, una cita cultural que regresa a la Alpujarra granadina para abrir un nuevo capítulo en uno de los proyectos culturales más singulares del medio rural andaluz.

La novena edición de 'Me Vuelves Lorca' se va a celebrar entre el 26 de julio y el 13 de agosto en Laroles y va a ofrecer una programación de nueve espectáculos de artes escénicas, encuentros con artistas, talleres y la quinta residencia artística del Festival.

Caracuel ha subrayado que el Festival es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de transformación social y territorial. "El evento ha sabido construir una identidad propia desde el medio rural, combinando creación contemporánea, participación ciudadana y patrimonio, y demostrando que los municipios más pequeños también pueden albergar propuestas culturales de primer nivel", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Nevada, Rafael López, ha señalado que la recuperación de 'Me Vuelves Lorca' supone una magnífica noticia para el municipio y para toda la Alpujarra. Se trata de una iniciativa muy querida por los vecinos, que durante años ha situado a Laroles en el mapa cultural andaluz y que forma parte de la identidad colectiva de nuestro pueblo".

La directora del Festival, Anna Kemp, ha explicado que esta novena edición "marca el inicio de una nueva etapa en la que queremos recuperar la esencia que convirtió a Me Vuelves Lorca en un referente, al tiempo que exploramos nuevas formas de conectar con el territorio y con la comunidad".

SOBRE EL FESTIVAL

Tras una etapa compleja marcada por la pandemia y una cancelación que muchos consideraron definitiva, 'Me Vuelves Lorca' inicia ahora una nueva fase. El festival recupera la dimensión y la ambición de sus primeras ediciones, incorpora actividades por primera vez en una segunda localización dentro del municipio y vuelve a proyectarse hacia el futuro con confianza, reforzando su compromiso con la creación contemporánea, la participación ciudadana y el desarrollo cultural del territorio.

La transformación se convierte en uno de los grandes ejes temáticos de la programación. Uno de los proyectos es 'Lavanda', la quinta residencia artística de 'Me Vuelves Lorca'. La iniciativa propone un recorrido por los lavaderos de Nevada y será desarrollada por la compañía madrileña Merienda Dramática, que durante dos semanas trabajará junto a vecinos y vecinas del municipio para recopilar recuerdos, relatos y memorias vinculadas a estos espacios tradicionales de encuentro.

La residencia estará acompañada por dos montajes de la misma compañía, como son 'Ninguna planta es de interior', una comedia surrealista sobre la vida en un pueblo, y 'No puedo dejar de lavar los platos'. Ambas piezas exploran los vínculos que unen a las personas con los lugares y las historias que conforman su identidad.

Entre ambas propuestas se desarrollará el proyecto 'Lavanda', que busca generar un diálogo entre generaciones en una comunidad profundamente ligada a su territorio y a sus tradiciones. El proceso culminará con dos intervenciones escénicas abiertas al público los días 5 y 6 de agosto en los lavaderos de Laroles y de la vecina localidad de Mairena.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el 26 de julio con 'Ninguna planta es de interior', de Merienda Dramática. El 31 de julio llegará 'Poeta (Perdido) en Nueva York', de El Aedo Teatro, mientras que el 1 de agosto será el turno del concierto 'Al Turath', protagonizado por Luna La Hara y Aimar Habibi.

El 2 de agosto se representará 'Casa-Miento (Boda sin sangre)', de La Belloch Teatro. Tras las intervenciones abiertas de la residencia artística 'Lavanda0 los días 5 y 6 de agosto, el público podrá disfrutar el 6 de agosto de 'Amor Oscuro [Sonetos]', de Viridiana; el 7 de agosto de 'Yo Soy Azul', de La Chivata Teatro; y el 8 de agosto de 'Barro Rojo', de Javier Liñera. La compañía Merienda Dramática regresará el 9 de agosto con 'No puedo dejar de lavar los platos', mientras que la clausura tendrá lugar el 13 de agosto con 'Jamming Hits', de Jamming Compañía.

Todos los espectáculos se celebrarán bajo las estrellas, en el anfiteatro de piedra construido por los vecinos de Laroles sobre una antigua era de trillar, un espacio que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del festival.