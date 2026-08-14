La Diputación de Granada rinde homenaje a Lorca en el 90 aniversario de su asesinato con el cante de Rocío Molina

La Diputación rendirá homenaje un año más a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española con motivo del 90 aniversario del asesinato del poeta granadino, en una jornada que tendrá como cierre la actuación de Alba Molina. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada rendirá homenaje un año más a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española con motivo del 90 aniversario del asesinato del poeta granadino, en una jornada que tendrá como cierre la actuación de Alba Molina, acompañada a la guitarra por Víctor Franco. El acto, organizado por la institución provincial a través del Patronato Lorca, tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto en el Parque Federico García Lorca de Alfacar.

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha presentado este viernes la programación de este homenaje, que cada año reúne a instituciones y ciudadanía en torno a la figura de Lorca y que en esta edición adquiere un significado especial al cumplirse nueve décadas de su asesinato.

"Un año más, Granada vuelve a reunirse en torno a Federico García Lorca para recordar su figura, su obra y el legado universal que dejó a nuestra provincia y a la cultura", ha dicho Escobedo. El presidente en funciones ha añadido que este 90 aniversario "nos permite volver a acercarnos a Federico desde su poesía, desde su cultura y desde todo aquello que hace que su obra siga estando plenamente viva".

EL CANTE DE ALBA MOLINA Y EL TOQUE DE VÍCTOR FRANCO

La jornada comenzará a las 21,00 horas con una ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta. Posteriormente, tendrán lugar las intervenciones institucionales, antes de dar paso a la actuación musical con Víctor Franco a la guitarra y Alba Molina al cante.

Hija de Lole y Manuel y nieta de la cantaora Antonia Rodríguez 'La Negra' y del bailaor Juan Montoya, Alba Molina pertenece a una de las grandes familias de artistas de Triana. Con más de 25 años de trayectoria, ha desarrollado una carrera vinculada al flamenco y a otras músicas, tanto en solitario como junto al grupo Las Niñas.

Entre sus trabajos se encuentran 'Alba Molina canta a Lole y Manuel', 'El Beso' y 'Nuevo Día'. En 2024 publicó un nuevo trabajo con motivo de sus 25 años de carrera y actualmente trabaja en un nuevo proyecto musical y en su gira 2026.

A la guitarra estará Víctor Franco, músico gaditano que comenzó a estudiar guitarra flamenca con nueve años y que posteriormente se formó en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde obtuvo matrícula de honor en su instrumento.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con destacados artistas del flamenco, el jazz y otras músicas, y actualmente desarrolla su actividad como guitarrista, solista y docente, además de formar parte de distintos proyectos musicales.

El presidente en funciones ha puesto en valor la propuesta artística de esta edición, que, según ha dicho, "nos permitirá disfrutar de una noche de música y cultura en torno a la figura de Federico, en un espacio tan vinculado a su memoria como Alfacar".

Escobedo ha invitado a granadinos y visitantes a participar en este homenaje "para recordar a Lorca y seguir acercando su obra a las nuevas generaciones".

UNA CITA CONSOLIDADA

Desde la Diputación destacan que el homenaje alcanza este año su 90 aniversario convertido en una de las citas vinculadas a Federico García Lorca que la institución provincial mantiene anualmente para recordar al poeta granadino y a todas las víctimas de la Guerra Civil española.

La celebración permitirá volver a poner en valor la dimensión universal de la obra de Lorca y su estrecha relación con Granada, una provincia que continúa vinculada a su figura a través de iniciativas culturales y de difusión de su legado.

La Diputación de Granada, a través del Patronato Lorca, mantiene así este homenaje anual en torno a la fecha del asesinato del poeta, combinando el recuerdo con una programación cultural que este año contará con la música de Alba Molina y Víctor Franco.