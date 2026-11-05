La Diputación de Granada saluda la "nueva puerta" al exterior para Granada que supone la conexión aérea con Oporto

1131397.1.260.149.20261105153204 La diputada de Turismo, Mónica Castillo de la Rica, atiende a los medios con motivo de la conexión Granada-Oporto inaugurada este jueves. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada y diputada provincial de Turismo, Mónica Castillo de la Rica, ha destacado este jueves que la nueva conexión área de la provincia con Oporto supone una "nueva puerta que se abre al exterior" para la provincia y que contribuirá a su desarrollo económico y social.

Volotea ha inaugurado este jueves esta nueva que tendrá dos vuelos semanales los jueves y los domingos hasta fin de año, y a partir de abril de 2027 cambiará la frecuencia a los lunes y los viernes. La compañía ofrecerá 27.000 asientos para esta conexión entre este año y 2027.

La diputada ha atendido a los medios en los exteriores del aeropuerto con motivo de la llegada del primer vuelo desde la ciudad portuguesa. Allí, se ha referido a las nuevas oportunidades que abre esta conexión aérea tanto para el turismo de Granada como para los granadinos que quieran desplazarse a conocer Oporto.

En total para esta ruta entre 2026 y 2027 se operarán un total de 152 vuelos (para este año serán 34 y para 2027 un total de 118). Con la incorporación de Oporto, Volotea pasará a operar desde Granada un total de cuatro rutas, dos nacionales y dos internaciones.

Actualmente, la aerolínea conecta la ciudad andaluza con Asturias y Santander y con Nantes, en Francia. La nueva ruta a Oporto se suma como una nueva conexión internacional, consolidando la presencia de Volotea en el aeropuerto granadino y reforzando, al mismo tiempo, su apuesta por Andalucía, donde la compañía opera también en otros aeropuertos clave como Málaga con 13 rutas, Sevilla con 11 rutas y Jerez con 1 ruta.

Para Granada la compañía ofertará este año 100.000 asientos, una cifra récord desde el inicio de sus operaciones en 2012, que supone un incremento de más del 161 por ciento respecto a 2025.

Volotea ha transportado desde 2012 aproximadamente a 150.000 pasajeros. En 2026, ha registrado unos sólidos resultados operativos en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, alcanzando un índice de puntualidad (OTP15) superior al 91 por ciento.