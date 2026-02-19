La Diputación de Granada traslada a los alcaldes de la costa el plan de recuperación del litoral tras el temporal

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, atiende a los medios en Motril - DIPUTACIÓN

MOTRIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha mantenido este jueves un encuentro con los alcaldes de los municipios de la Costa Tropical para coordinar las actuaciones de recuperación del litoral tras los últimos temporales y detallar el alcance de las líneas activadas por la institución que incluye una específica destinada a los ayuntamientos que cuentan con playa.

Durante el encuentro, en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, en Motril, Rodríguez ha informado de que esta línea aumenta la cuantía asignada a un total de 14.000 euros por kilómetro de playa para cada uno de los municipios, destinada al arreglo y reposición de servicios públicos y mobiliario urbano dañados por el temporal, como duchas, pasarelas, accesos, señalética, papeleras o elementos de protección.

Según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa, este criterio técnico lleva a que la inversión de esta línea dirigida a los ayuntamientos con playa supere los 536.000 euros. Almuñécar recibirá 123.270 euros; Motril, 73.976 euros; la ELA de Carchuna-Calahonda, 72.646 euros; Salobreña, 58.800 euros; Polopos-La Mamola, 53.900 euros; Albuñol, 46.060 euros; Torrenueva Costa, 36.302 euros; Gualchos-Castell de Ferro, 30.100 euros; Sorvilán, 24.934 euros; Rubite, 9.800 euros; y Lújar, 6.300 euros.

Rodríguez ha subrayado la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la mejor imagen posible del litoral granadino ante la proximidad de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia turística del año.

"Tenemos que recuperar cuanto antes la normalidad y, en el caso de nuestra costa, asegurar que los servicios y el mobiliario urbano estén en perfecto estado. Nuestro litoral es un motor de atracción turística y de creación de empleo, y debemos estar a la altura", ha afirmado.

Esta línea 4 se suma al resto de medidas activadas por la Diputación tras el temporal con una inversión total de 43 millones de euros. Entre ellas, la de limpieza inmediata, que permitió una primera intervención urgente y que se ha abonado de manera anticipada; la línea 1, dotada con 25 millones de euros para obras de reposición y actuaciones preventivas frente a futuros episodios meteorológicos adversos; y la línea 3, con once millones de euros destinada el arreglo de carreteras provinciales.

En el ámbito de la comarca de la costa, la línea 3 contempla actuaciones en la zona Alpujarra-Costa, incluyendo trabajos en accesos como el de Lújar y Los Guájares, donde se prevén intervenciones de estabilización, restitución de la plataforma de rodadura y limpieza de desprendimientos, reforzando así la seguridad y la conectividad del litoral.

El presidente ha trasladado a los alcaldes que el objetivo es que la provincia, desde la unidad institucional y con la institución provincial como aliada de los ayuntamientos, recupere cuanto antes la normalidad. "Cuando la provincia va unida y la Diputación está al lado de sus municipios, somos capaces de dar respuestas rápidas y eficaces. Ese es el compromiso que mantenemos con nuestra Costa, con sus vecinos y con toda Granada", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha indicado que su papel "ha sido tejer y afianzar la unión" de los ayuntamientos y entidades locales "para que en este tipo de adversidades las administraciones públicas echen una mano y, en este caso, la Diputación de Granada así lo está haciendo", algo por lo que se ha mostrado muy agradecido.

También ha remarcado que hay "muchísimo trabajo por delante, no solo en las playas, sino también en caminos rurales", para que de cara a la Semana Santa el litoral esté "de la mejor manera y se pueda afianzar" para la época del verano, cuando se registra mayor afluencia de turistas y visitantes.