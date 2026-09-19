La Diputación de Granada ya busca voluntarios para su futura Agrupación de Protección Civil

Cartel anunciador para la captación de voluntarios para la futura Agrupación de Protección Civil de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Granada ya ha comenzado el proceso para la captación de los treinta primeros voluntarios que van a pasar a integrar su futura Agrupación de Protección Civil.

Así lo ha dado a conocer a Europa Press el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, que explica que la Diputación de Granada, en el marco del decreto de la Junta que por primera vez permite a las instituciones tomar esta iniciativa, ya tiene aprobado su reglamento propio de Protección Civil.

Tras ese primer paso, ahora la Diputación ha abierto el periodo para la captación de los primeros voluntarios toda vez que ya se están creando las partidas presupuestarias para la compra de vehículos, la compra de material y los equipos de comunicaciones que tendrá la agrupación.

FUNCIONES DEL FUTURO CUERPO

La futura Agrupación de voluntarios de Protección Civil de la Diputación de Granada dará servicio a todas aquellas actividades que realiza la propia institución provincial, tales y como las deportivas o aquellas actividades en las que haya una alta concentración de personas.

En segundo lugar, la Protección Civil de Diputación ofrecerá cobertura con su servicio a las actividades que se desarrollen en municipios de Granada que no tengan agrupación local de Protección Civil y que así lo soliciten en el caso de eventos de alta afluencia de personas como los deportivos o los festivos.

En este punto, Eduardo Martos explica que en la provincia de Granada existen alrededor de 60 agrupaciones de Protección Civil, lo que da cuenta de que más de cien municipios granadinos no cuentan con este tipo de agrupaciones.

El diputado también expone que la futura Agrupación de Protección Civil de la Diputación de Granada estará presente para prestar su servicio a través de sus voluntarios en situaciones de emergencias y, en especial, colaborando con el cuerpo de Bomberos de la institución provincial.

Por último, Protección Civil de Diputación también podrá colaborar y prestar apoyo a agrupaciones locales de este mismo cuerpo que lo demanden cuando las dimensiones de las actividades que se celebren necesiten de una mayor presencia de personal.

EN BUSCA DE VOLUNTARIOS

Eduardo Martos explica que el hecho de que, en primera instancia, se haya abierto el periodo para la captación de 30 voluntarios para la Agrupación de Protección Civil de la Diputación de Granada se debe al hecho de que presupuestariamente ya se contempla cubrir las necesidades de ese grupo con uniformes, vehículos y material.

Al respecto señala que la previsión de la Diputación es que sean mucho más de treinta las personas que se presenten a este proceso de selección, por lo que ha adelantado que probablemente se elaborará una bolsa de plazas a la que puedan optar más personas una vez aprobados nuevos presupuestos.

El documento de inscripción para voluntarios requiere que el solicitante aporte un currículum que incluya copia de los títulos que posea relacionados con Protección Civil y Emergencias, y en especial el de 'Formación Básica para el Voluntariado de Protección Civil - IESPA", que señale si ha indicado su participación previa en otra Agrupación, así como que aporte certificados de servicios prestados en otra u otras Agrupaciones del Voluntariado de Protección Civil).