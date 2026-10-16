La Diputación impulsa la internacionalización de nueve empresas de Sabor Granada en París

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, ha presentado los detalles de la próxima misión comercial internacional de Sabor Granada, que llevará a nueve empresas a la feria SIAL París 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, ha presentado los detalles de la próxima misión comercial internacional de Sabor Granada, que llevará a nueve empresas de la provincia a la feria SIAL París 2026, uno de los principales escaparates mundiales de la industria alimentaria, que se celebrará del 17 al 21 de octubre en la capital francesa.

Díaz ha destacado que esta acción se enmarca en la estrategia de la Diputación para apoyar al tejido empresarial agroalimentario y facilitar su acceso a nuevos mercados.

"Queremos que nuestras empresas aprovechen esta oportunidad para generar contactos, cerrar acuerdos y abrir nuevas vías de comercialización. La misión está diseñada para que las empresas sean las verdaderas protagonistas, con todos los recursos centrados en sus necesidades y en la obtención de resultados", ha dicho.

Además, el diputado provincial ha subrayado la importancia de respaldar a un sector que constituye uno de los principales motores económicos de Granada.

"Nuestros productos tienen calidad, capacidad competitiva y potencial para seguir creciendo fuera de nuestras fronteras. SIAL nos permite conectar esa fortaleza con compradores y distribuidores internacionales, por lo que desde la Diputación queremos acompañar a las empresas y poner a su disposición herramientas que les ayuden a consolidar su presencia en otros mercados", ha asegurado.

ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO PARA FACILITAR NEGOCIOS

La misión comercial forma parte de los acuerdos de colaboración entre la Diputación Provincial y Cámara Granada a través del programa PYME Global. Así Cámara Granada movilizará 36.000 euros para poner a disposición de los participantes un programa de apoyo técnico sobre el terreno para que las empresas participantes puedan aprovechar al máximo su presencia en la feria.

Una consultora especializada en SIAL ofrecerá información estratégica sobre el mercado, facilitará agendas de contactos y prestará asistencia lingüística y servicios de traducción durante las reuniones comerciales.

SIAL París está considerado uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria alimentaria, con una previsión de más de 300.000 profesionales y 8.000 empresas procedentes de más de 130 países. Su dimensión y proyección internacional convierten esta cita en una oportunidad para que las empresas granadinas presenten sus productos, identifiquen nuevas tendencias y establezcan relaciones comerciales con potenciales clientes de distintos mercados.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO, MOTOR DE LAS EXPORTACIONES GRANADINAS

La apuesta por la internacionalización se apoya en la fortaleza del sector agroalimentario provincial, que alcanza una facturación cercana a los 1.000 millones de euros y desempeña un papel estratégico en la economía granadina.

Su relevancia se refleja especialmente en actividades como el olivar, que concentra en torno al 70% de la actividad del sector, y las frutas y hortalizas, con más del 50%, según los datos recogidos para esta iniciativa.

Además de su contribución económica, la actividad agroalimentaria resulta fundamental para la generación de empleo directo e indirecto y para el mantenimiento de la población en los municipios rurales, favoreciendo la actividad productiva y contribuyendo a combatir la despoblación.

NUEVE EMPRESAS GRANADINAS EN PARÍS

La delegación estará integrada por Jamones Rodona, Olé mis croquetas, Frutos Secos EYMA, Viver Kombucha, Conde de Benalúa, La tarta de la madre de Cris, Helados Nordwik, DOMCA y Aceites Echinac.

La participación en SIAL París 2026 se articula a través de la convocatoria de ayudas Pyme Global, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que cubre gran parte de los gastos de desplazamiento, alojamiento y acceso al recinto ferial.

La Diputación destaca que con esta iniciativa continúan impulsando la promoción exterior de las empresas de Sabor Granada y la proyección internacional de los productos de la provincia.