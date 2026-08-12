La Diputación invertirá 150.000 euros para sustituir el césped artificial del campo de fútbol de Alhama de Granada

Diputación invertirá 150.000 euros en la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Alhama de Granada - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALHAMA DE GRANADA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación provincial de Granada prevé la inversión de 150.000 euros en la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Alhama de Granada.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Jesús Ubiña, para conocer las necesidades del municipio en materia deportiva y avanzar en la referida actuación que la Diputación de Granada ejecutará a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas.

El proyecto contempla la sustitución del césped artificial del campo de fútbol situado en el polideportivo La Joya. La intervención cuenta con un presupuesto de 190.000,12 euros, de los que la Diputación de Granada aporta 150.000 euros y el Ayuntamiento de Alhama de Granada los 40.000,12 euros restantes.

Escobedo ha puesto en valor la importancia de esta actuación, y ha señalado que la renovación del césped del campo de fútbol de La Joya responde a una necesidad concreta de Alhama de Granada y va a tener un impacto directo en quienes utilizan esta instalación cada semana. "Nuestro objetivo es que los deportistas puedan disponer de espacios en las mejores condiciones posibles y que los ayuntamientos encuentren en la Diputación un aliado para hacer realidad estas mejoras", ha agregado.

El diputado ha subrayado también que "invertir en instalaciones deportivas es invertir en nuestros municipios y en la calidad de vida de sus vecinos. Con esta actuación seguimos avanzando en la modernización de la red de equipamientos deportivos de la provincia y facilitamos que niños, jóvenes y adultos puedan practicar deporte en instalaciones adecuadas, seguras y preparadas para el uso que tienen durante todo el año".

Por su parte, el alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña, ha agradecido la visita del diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas y el compromiso de la Diputación con el municipio, destacando que la renovación del césped artificial responde a una demanda de los vecinos y permitirá que puedan disfrutar de esta instalación deportiva en mejores condiciones.

El regidor ha puesto en valor "la colaboración entre ambas administraciones para hacer posible una actuación que mejorará un espacio de referencia para la práctica del fútbol en la localidad".

SOBRE LA ACTUACIÓN

La renovación permitirá mejorar las condiciones de una instalación de referencia para la práctica del fútbol en el municipio y favorecer su uso continuado por parte de deportistas de distintas edades.

El nuevo césped artificial supondrá una mejora sustancial de la superficie de juego, tanto desde el punto de vista deportivo como de la comodidad y seguridad de los usuarios.

La actuación permitirá prolongar la vida útil de la instalación y ofrecer un espacio más adecuado para los entrenamientos y la competición de los equipos y deportistas de Alhama de Granada.