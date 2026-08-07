Diputación invertirá más de 80.000 euros en la renovación de la pista polideportiva del colegio Ruiz Carvajal de Cacín

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio del Poniente granadino, donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Cacín, Josefa Ramírez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Granada tiene previsto invertir más de 80.000 euros en la renovación de la pista polideportiva del Colegio Público Rural (CPR) Ruiz Carvajal de Cacín.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio del Poniente granadino, donde ha mantenido un encuentro con su alcaldesa, Josefa Ramírez, para abordar las actuaciones que la Diputación de Granada ejecutará en la localidad a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas.

En concreto, la institución provincial llevará a cabo la renovación del pavimento, la iluminación y el vallado perimetral de la pista polideportiva del CPR Ruiz Carvajal, una intervención muy demandada por el municipio que mejorará de forma notable este espacio destinado a la práctica deportiva. La inversión total asciende a 85.000 euros, de los que la Diputación de Granada aporta 80.750 euros y el Ayuntamiento de Cacín financia los 4.250 euros restantes.

Escobedo ha señalado que "esta es una inversión importante que responde a una necesidad real del municipio. Estamos convencidos de que los vecinos de Cacín van a apreciar esta actuación porque permitirá contar con una instalación deportiva moderna, segura y en mejores condiciones para la práctica del deporte, contribuyendo además a fomentar hábitos de vida saludables entre niños, jóvenes y adultos".

Además, el diputado ha destacado que "después del año 2019 la Diputación no había realizado inversiones en instalaciones deportivas en Cacín y, por fin, volvemos a hacerlo. Nuestro compromiso es seguir colaborando con los ayuntamientos para que todos los municipios, independientemente de su tamaño, dispongan de infraestructuras deportivas de calidad que mejoren los servicios que reciben sus vecinos".

Por su parte, la alcaldesa de Cacín, Josefa Ramírez, ha mostrado su satisfacción por esta actuación y ha agradecido el respaldo de la Diputación de Granada, destacando que "la renovación de la pista polideportiva era una actuación muy necesaria debido al deterioro que presentaba el pavimento".

Además, ha señalado que "esta mejora permitirá que los niños y el conjunto de los usuarios disfruten de unas instalaciones en mejores condiciones" y ha celebrado que "el municipio haya podido beneficiarse este año del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas".

Las obras permitirán renovar integralmente una instalación que presentaba un importante desgaste por el paso del tiempo. La sustitución del pavimento mejorará las condiciones para la práctica deportiva, mientras que la nueva iluminación y el vallado perimetral incrementarán la seguridad y favorecerán un uso más eficiente de estas instalaciones por parte de los vecinos.