La Diputación de Jaén defiende una inversión de 65 millones en carreteras y acusa al PP de "enredar con las cifras"

Archivo - El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea. Imagen de archivo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Agea, ha acusado al PP de "enredar con las cifras" destinadas al arreglo de carreteras, asegurando que la Institución Provincial mantiene en marcha actuaciones por unos 65 millones de euros para la mejora de vías y la restitución de daños provocados por los temporales. De esta cantidad, 26 millones corresponden al presupuesto "récord" destinado a estas vías, con obras de reparación por valor de 40 millones para la red provincial de carreteras y otros seis millones para la recuperación de los daños en las vías verdes.

Agea ha realizado estas declaraciones en un audio remitido a los medios en respuesta a las críticas del portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho, quien ha calificado de "trilerismo político" el Plan de Choque por el Temporal y ha reclamado al equipo de gobierno que aclare la inversión real destinada a las carreteras.

El diputado socialista ha lamentado que al Grupo Popular "se le dé mejor criticar que sumar" y ha reprochado que no valore "las numerosas mejoras" que la Diputación está ejecutando en la red viaria provincial. En este contexto, Agea ha señalado que "ya es una constante" que el Grupo Popular de la Diputación "intente enredar con las cifras" y ha defendido que la Institución Provincial está realizando "el mayor esfuerzo inversor de las últimas décadas" en la mejora de las carreteras de su titularidad.

El diputado ha destacado que la Diputación "ha estado a la altura" en la respuesta tras el temporal, al igual que el Gobierno de España, y ha criticado la actuación de la Junta de Andalucía, cuya respuesta en la provincia considera "mejorable" pese a contar con un presupuesto "bastante mayor" al de la Administración provincial.

Al hilo de lo anterior, ha reivindicado otras medidas impulsadas por la Diputación, como los diez millones de euros destinados a los ayuntamientos para reparar daños por las tormentas, un plan de empleo de tres millones para municipios pequeños y medianos, otro plan de inversiones de cuatro millones para localidades que no recibieron fondos europeos Edil y otros tres millones para la devolución del premio de cobranza.

Por último, ha pedido al Grupo Popular que "se alegre de las mejoras importantes" que se están ejecutando y que reclame también a la Junta de Andalucía "mayor compromiso" con sus carreteras en la provincia de Jaén.