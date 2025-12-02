La Diputación de Jaén defiende que las plantillas de bomberos en Cazorla y Orcera están "plenamente dimensionadas"

Archivo - El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo/Archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha afirmado que las plantillas de los parques de bomberos de Orcera (Jaén) y Cazorla (Jaén) están "plenamente dimensionadas" tras incorporar dos nuevas plazas de bombero-conductor en cada uno. De esta forma, cada parque cuenta con 16 profesionales.

De esta forma, Hidalgo ha apuntado que con las plantillas actuales se "garantiza la prestación del servicio con tres efectivos por turno, una práctica que ya se venía aplicando en los periodos de mayor afluencia al parque natural".

"Con estas nuevas plantillas garantizamos el servicio y, además, lo hacemos de manera estable. Ese fue el compromiso alcanzado en la mesa de negociación con los sindicatos y ese es el compromiso que hemos cumplido", ha apuntado Hidalgo en respuesta a las críticas del PP. Además, ha incidido en que "ningún sindicato planteó en ningún momento un aumento de personal superior".

El responsable del Área de Servicios Municipales de la Administración provincial ha admitido que el presupuesto destinado al gasto de personal se ha reducido "ligeramente", pero ha explicado que esta disminución "responde precisamente al incremento de efectivos y a la consiguiente reducción de las horas extraordinarias".

Asimismo, Hidalgo ha hecho hincapié en que "se han mejorado las condiciones laborales, ya que los profesionales cuentan ahora con una mayor conciliación".