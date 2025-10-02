La Diputación de Jaén subraya su apuesta por el aeropuerto Granada-Jaén y lamenta "la falta de apoyo" de la Junta

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE), ha subrayado la apuesta de la Administración provincial por el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y ha lamentado "la falta de apoyo y de financiación" por parte de la Junta de Andalucía, en el que es "otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén".

Las declaraciones de Reyes se producen después de que el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (PP), haya abogado por "reflexionar si tiene sentido que el aeropuerto de Granada lleve también el nombre de Jaén si su Diputación Provincial no comparte este objetivo y no destina recursos para ello".

A ello se han sumado también las críticas del PP en la Administración provincial que atribuyen a "la dejadez" de la Diputación de Jaén el que "esté en riesgo" la permanencia de Jaén en el nombre del aeropuerto.

Ante ello, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado en un comunicado que esta denominación del aeropuerto llevada a cabo en 2006, fue una medida enmarcada en el Plan Activa Jaén del Gobierno de España, "haciendo realidad la petición formulada por las diputaciones de Granada y Jaén en nombre del sector turístico y hostelero de la provincia".

Reyes ha defendido que con el nombre conjunto del aeropuerto "se dio respuesta a una demanda que venía del propio sector" y, desde aquel momento, desde la Diputación de Jaén se han llevado a cabo "innumerables acciones como muestra de nuestro respaldo, tanto en lo que a promoción se refiere como para el mantenimiento del punto de información turística".

Ha añadido que la inclusión de Jaén en el nombre del aeropuerto supuso un mejor posicionamiento turístico de la provincia, pasando a formar parte de los circuitos 'Fly and drives', suponiendo la localización de este territorio en los mapas aeroportuarios y aumentando los potenciales turistas.

El presidente de la Diputación ha apuntado que en esta línea de trabajo conjunto también se constituyó la Mesa del Aeropuerto, donde se ha venido trabajando, haciendo "un esfuerzo importante" para su promoción y la consecución de nuevos vuelos. Del mismo modo, se ha referido a la conversión del punto de información turística, que pasó a ser virtual, operativo las 24 horas del día y con información actualizada, recordando que se trató de "una medida consensuada entre las dos diputaciones y Aena".

La apuesta de la Diputación de Jaén, "a pesar de nuestro limitado presupuesto y de nuestras competencias, ha sido excepcional, tanto con el mantenimiento, adecuación y atención al turista a través del punto de información como a través de la promoción, realizando acciones junto a la propia Diputación de Granada y, a veces, con Turismo andaluz", ha señalado.

"Desde el principio, hemos venido colaborando estrechamente con la Diputación de Granada no solo en este ámbito sino en otros muchos, con el objetivo del avanzar en el progreso y desarrollo de ambos territorios", ha expresado el presidente de la Diputación de Jaén.

En esta línea, Reyes ha lamentado "la falta de apoyo y de financiación" del Gobierno de Andalucía hacia este aeropuerto, recordando que es la Junta "la administración con competencias en materia de promoción turística y la que dispone de mayor presupuesto".

"Le hemos pedido que actúe para conseguir nuevas conexiones aéreas y colabore como en otros aeropuertos" ha señalado Reyes y ha añadido que "mientras otras oficinas de información turística como las de los aeropuertos de Málaga y de Sevilla forman parte de la red de oficinas de la Junta, la del aeropuerto Granada-Jaén se viene manteniendo con el esfuerzo de las dos diputaciones a pesar de que venimos pidiéndoles que la incluyan en dicha red".

Para Reyes, lo que ocurre con el aeropuerto de Granada-Jaén es "un nuevo ejemplo del trato discriminatorio del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla hacia todo lo que suene a Jaén".