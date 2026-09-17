Diputación llevará la imagen de Granada a los grandes escaparates internacionales del mundo

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en el acto de entrega de los Premios Turismo de Granada 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Carmen de los Mártires ha acogido el acto de entrega de los Premios Turismo de Granada 2026, unos galardones que la Diputación de Granada, a través del Patronato Provincial de Turismo, concede cada año para reconocer iniciativas, entidades y personas que contribuyen a impulsar, promocionar y proyectar la provincia como destino turístico.

En esta edición, los reconocimientos han recaído en La Vuelta Ciclista a España, el Balneario de Alhama de Granada, el Ayuntamiento de Lanjarón por la Carrera del Agua y Naturgy. Además, se han concedido dos menciones especiales a Lourdes Cárdenas e Ismael Fernández, trabajadores del Patronato Provincial de Turismo recientemente jubilados, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus años de servicio al turismo de Granada.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado durante el acto que, aunque los premiados desarrollan actividades muy diferentes, todos comparten "la misma capacidad de mostrar al mundo todo lo que Granada tiene que ofrecer". En este sentido, ha señalado que "la diversidad de los reconocimientos permite visualizar de forma especialmente clara la riqueza y variedad de la provincia como destino turístico".

Rodríguez ha puesto como ejemplo la celebración de La Vuelta, que durante estos días ha permitido que Granada se mostrara ante millones de personas a través de sus paisajes, su patrimonio y la diversidad de sus territorios, desde el Marquesado y Sierra Nevada hasta la Costa Tropical, el Poniente y la capital. El presidente ha señalado que "esa exposición constituye una de las mejores formas de promoción turística, al permitir que la provincia se presente por sí misma y alcance una proyección que trasciende las fronteras nacionales".

El presidente de la Diputación ha subrayado además que "el turismo constituye una de las grandes industrias de la provincia" y ha recordado que, desde el inicio del actual mandato, la institución provincial "ha triplicado los recursos destinados a este ámbito". Una apuesta que, según ha explicado, responde "al peso que tiene el sector en la economía granadina, con una aportación que se sitúa en torno al 16,4% del PIB provincial, y a su capacidad para generar empleo y actividad en sectores como la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido empresarial y autónomo".

En este sentido, ha defendido que impulsar el turismo no supone únicamente atraer visitantes, sino también generar oportunidades para que la población pueda desarrollar su proyecto de vida en los municipios de la provincia. "Queremos que Granada esté en los grandes escaparates del mundo", ha señalado, avanzando que la Diputación continuará trabajando para llevar el potencial turístico de la provincia a algunos de los principales centros internacionales de atención, con acciones promocionales en ciudades como Tokio, Nueva York, Londres o París.

El presidente ha anunciado que esta estrategia incluirá también la presencia de Granada en espacios de gran impacto internacional como Times Square, La Défense o la gran pantalla de Shinjuku, con el objetivo de incrementar el conocimiento de la provincia y mostrar su diversidad de paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y experiencias turísticas.

"Granada no puede seguir esperando a ser descubierta. Vamos a enseñársela al mundo", ha afirmado Rodríguez, que ha reivindicado el potencial de una provincia "única" y la "necesidad de seguir trabajando para que cada vez más personas conozcan todo lo que ofrece Granada".

PREMIADOS

La Vuelta Ciclista a España, con tres etapas en la provincia en su edición de 2026, ha supuesto una oportunidad excepcional para proyectar la imagen de Granada a escala internacional. Su enorme dimensión audiovisual y mediática ha convertido carreteras, paisajes, pueblos, espacios naturales y monumentos en un gran escaparate turístico, asociando la provincia a valores como el deporte, la naturaleza y la vida saludable.

El Patronato reconoce igualmente el trabajo de Javier Guillén, director general de La Vuelta y uno de los principales responsables de la evolución y proyección internacional que ha experimentado la competición durante las últimas décadas.

El Balneario de Alhama de Granada ha recibido el Premio Turismo de Granada 2026 por una trayectoria estrechamente ligada a la historia del municipio y al aprovechamiento de unas aguas termales conocidas y utilizadas desde hace siglos, así como por su contribución al desarrollo y consolidación del turismo de salud y bienestar en la provincia.

Situado a las afueras de la localidad, en un entorno natural de gran belleza, sus orígenes se remontan a época romana. Posteriormente, los musulmanes mantuvieron el aprovechamiento de las aguas y levantaron en este enclave un espacio dedicado al descanso y a la cura.

Su actividad constituye un recurso turístico de especial importancia para Alhama y el Poniente Granadino, al combinar patrimonio histórico, naturaleza, salud, descanso y alojamiento y contribuir a diversificar la oferta turística del interior de la provincia.

El Premio Turismo de Granada 2026 al Ayuntamiento de Lanjarón reconoce el trabajo desarrollado para conservar, impulsar y proyectar la Carrera del Agua, declarada este año Fiesta de Interés Turístico Nacional por la Secretaría de Estado de Turismo.

La distinción reconoce la singularidad de una celebración vinculada al agua y a la Noche de San Juan que combina elementos festivos, etnológicos y simbólicos, y que ha convertido la participación de vecinos y visitantes en una de sus principales señas de identidad. Su origen se remonta a 1980.

La Carrera del Agua ha evolucionado desde una tradición nacida de la iniciativa vecinal hasta convertirse en uno de los grandes acontecimientos festivos de la provincia y en un elemento de promoción turística de Lanjarón y de la Alpujarra.

Naturgy ha recibido el Premio Turismo de Granada 2026 por su contribución a la difusión del patrimonio natural de la provincia a través de sus redes sociales y, especialmente, por la repercusión alcanzada por los contenidos audiovisuales dedicados al Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.

Dentro de su estrategia de comunicación vinculada a la sostenibilidad y la divulgación ambiental, la compañía energética ha publicado diferentes piezas que acercan a una audiencia masiva los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de Sierra Nevada. .

La elevada difusión de estos contenidos ha permitido acercar Sierra Nevada a millones de personas y reforzar el conocimiento de uno de los principales recursos naturales y turísticos de Granada, vinculando la promoción del territorio con la conservación, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

El Patronato Provincial de Turismo ha concedido asimismo dos menciones especiales a Lourdes Cárdenas e Ismael Fernández, trabajadores del organismo recientemente jubilados, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a los años de servicio dedicados al turismo de la provincia de Granada.