La Diputación y el Patronato de Turismo llevan la oferta de Córdoba a Nueva York

Antonio Ruiz (centro) e Inmaculada Silas (izda.) durante su visita la Hispanic Society of America. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y el Patronato Provincial de Turismo, representados por su presidente y vicepresidenta, Antonio Ruiz e Inmaculada Silas, respectivamente, han desembarcado en Nueva York (Estados Unidos) con el propósito de acercar al mercado estadounidense las riquezas y potencialidades de la oferta turística de la provincia de Córdoba.

Así y según ha explicado Antonio Ruiz, "esta visita está dentro de las actividades promocionales que realizamos desde el Patronato para dar a conocer los atractivos turísticos de nuestra provincia en el exterior, en concreto en Nueva York, con el objetivo de recuperar un mercado que antes de la pandemia tenía un protagonismo muy importante dentro de nuestros países emisores y que se ha visto reducido".

"Nos estamos reuniendo, gracias a una apretada agenda, con todas las comunidades que son interesantes a la hora de captar turistas y, así, hemos estado con la Hispanic Society de America, que realiza un trabajo espectacular en cuanto a la promoción de la cultura y los valores de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma", según ha subrayado Ruiz.

De este modo y "dentro de sus actuaciones, tienen previsto realizar un seminario sobre Al Andalus y toda la importancia histórica y artística que tuvo", y que en la actualidad "sigue captando el interés de muchos turistas, desde el punto de vista cultural y patrimonial".

"Hemos estado con los responsables de esta institución --ha precisado--, para que Córdoba y la provincia estén presentes en esta actividad y en sus publicaciones y comunicaciones, y que tengamos una estrecha colaboración que sea beneficiosa para los intereses turísticos de nuestro territorio".

Durante su visita a la Hispanic Society of America, la delegación cordobesa ha podido conocer de cerca algunas de las colecciones y de los fondos de esta sociedad, como cuadros de Sorolla y piezas procedentes de Medina Azahara, como capiteles o una urna califal.

Esta sociedad fue fundada en 1904 por Archer Milton, con el fin de crear un museo y una biblioteca de referencia para el estudio del arte y la cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas. Sus colecciones abarcan todas las facetas de la cultura de España hasta el siglo XX.

Cuenta con más de 900 pinturas y 6.000 acuarelas y dibujos, incluyendo obras de El Greco, Velázquez, Goya y Sorolla. También posee una colección de esculturas con piezas que abarcan desde el primer milenio a.C. hasta comienzos del siglo XX.

La actividad promocional del Patronato de Turismo en Nueva York continuará con otras reuniones y con la presentación de la provincia de Córdoba ante la comunidad judía de Manhattan, en un acto que tendrá por título 'Córdoba to Ney York: discover the essence of Sepharad', y que se desarrollará en el Centro Marlene Meyerson.