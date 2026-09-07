Diputación propone ocho 'Planazos Culturales' para descubrir el patrimonio del área metropolitana de Granada en bus

Presentación de los Planazos Culturales de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha presentado una nueva edición del proyecto 'Planazos Culturales', una iniciativa que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad 2026 y que propone descubrir el patrimonio, la cultura y los espacios naturales del área metropolitana utilizando las líneas regulares de autobús.

La propuesta, organizada por la Diputación de Granada en colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada y la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio, contempla ocho actividades entre el 16 y el 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2026. El programa está compuesto por siete rutas culturales y una actividad de senderismo en Los Cahorros, en Monachil.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha presentado la iniciativa acompañado por la delegada de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad de la Junta, Inmaculada Hernández, el director gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada, César Díaz, y los alcaldes de los municipios participantes.

Díaz ha destacado "la importancia de la colaboración entre administraciones locales y autonómicas para avanzar hacia un modelo de transporte más limpio e inclusivo". En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación impulsamos dos nuevas líneas de apoyo económico para la movilidad sostenible en la provincia, una en el área Metropolitana para financiar trasbordos y potenciar el uso del transporte público interurbano y otra en el marco provincial para fomentar la movilidad sostenible e inclusiva en los municipios fuera del área metropolitana".

El diputado ha puesto en valor la capacidad del transporte público para "acercar a la ciudadanía a nuestros municipios y a su patrimonio", y ha señalado que 'Planazos Culturales' permite "combinar cultura, naturaleza y movilidad sostenible en una misma experiencia".

Por su parte, Inmaculada Hernández ha indicado que "las actividades conforman un mosaico de experiencias que permiten descubrir la diversidad y riqueza de nuestro territorio, acercando a la ciudadanía a su patrimonio de una forma cómoda, sostenible y accesible y utilizando el transporte público como eje vertebrador".

Así, ha señalado que "esta iniciativa de 'Planazos Culturales' se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad, reforzando nuestro compromiso con una movilidad más sostenible, más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente".

La delegada ha indicado además que "todos estos tours serán gratuitos, previa inscripción y hasta completar el aforo, ofreciendo una experiencia de calidad guiada por profesionales del turismo y del patrimonio", a quienes ha querido "reconocer expresamente su implicación y su excelente trabajo".

"PLANAZOS"

La programación comenzará el 16 de septiembre con una ruta cultural por Güéjar Sierra, a la que los participantes podrán desplazarse utilizando la línea metropolitana de autobús 390. El 17 de septiembre se celebrarán dos actividades. Por un lado, una ruta cultural por Churriana de la Vega, a través de la línea metropolitana 156. Por otro, una actividad de senderismo en Los Cahorros, en Monachil, a la que se llegará utilizando la línea metropolitana 183.

Esta última propuesta permitirá combinar el uso del transporte público con el conocimiento y disfrute del entorno natural de uno de los enclaves más conocidos de la provincia. El 18 de septiembre será el turno de Atarfe, donde se ha organizado una ruta cultural a través de la línea metropolitana 124.

La actividad permitirá conocer distintos elementos del patrimonio y la historia del municipio mediante un recorrido guiado. La programación continuará el 19 de septiembre con una ruta cultural por Vegas del Genil, a la que se accederá mediante la línea metropolitana 154.

El 20 de septiembre la propuesta se trasladará a Quéntar, con una ruta dedicada a las montañas y senderos del municipio utilizando la línea metropolitana 395, aunando la práctica de actividades al aire libre con el uso del transporte público.

El 21 de septiembre se celebrará una ruta cultural por Alhendín, a través de la línea metropolitana 160, mientras que el 22 de septiembre, coincidiendo con la jornada de clausura de la Semana Europea de la Movilidad, la programación finalizará con una ruta cultural por Ogíjares, utilizando la línea metropolitana 170.

Las reservas para las actividades se pueden realizar a través de la página web de la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio (AGIP). En el caso de la visita a Los Cahorros, las reservas se realizarán a través del teléfono de WhatsApp 679 428 902.

La programación se completará con actuaciones culturales destinadas a amenizar los tiempos de espera en seis de las principales paradas de autobuses del área metropolitana y la capital.

Durante la Semana Europea de la Movilidad, estos espacios acogerán actuaciones de monólogos, música en directo y magia, convirtiendo las paradas de transporte público en espacios de dinamización cultural y ciudadana. Las intervenciones tendrán una duración aproximada de dos horas y media y se desarrollarán coincidiendo con las principales franjas de afluencia de viajeros, tanto por la mañana como al mediodía y por la tarde.

De esta forma, la Diputación pretende vincular el uso del transporte público con una experiencia positiva y cercana, incorporando la cultura a los espacios cotidianos de movilidad y reforzando el mensaje de que desplazarse de manera sostenible también puede ser una forma de disfrutar del tiempo libre.