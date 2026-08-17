La Diputación reivindica a Lorca como "un puente de libertad entre Granada y el mundo" 90 años después de su asesinato

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Álfacar (Granada), Fátima Gómez, en el homenaje de la Institución Provincial a Federico García Lorca. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALFACAR (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha reivindicado este lunes la vigencia y universalidad de Federico García Lorca durante el tradicional homenaje que la institución provincial celebra cada año en Alfacar en recuerdo del poeta granadino y de todas las víctimas de la Guerra Civil española, una cita que en esta edición ha adquirido una especial relevancia al cumplirse 90 años de su asesinato.

Rodríguez ha participado en el acto celebrado en el Parque Federico García Lorca, que ha comenzado con la tradicional ofrenda floral ante el monolito dedicado al poeta y que ha reunido a representantes institucionales y ciudadanos en torno a su memoria, su obra y su legado.

"Hoy estamos aquí para rendir tributo a un Federico vivo. Federico es y sigue siendo un puente de libertad entre Granada y el mundo. Es nuestra bandera, nuestro orgullo y un creador único", ha dicho el presidente provincial en su intervención.

Rodríguez ha incidido especialmente en el significado que adquiere este homenaje nueve décadas después de la muerte del poeta y ha apelado a su figura como espacio de encuentro y convivencia. "Hoy, en su memoria, lo recordamos a él y a todos los que fueron asesinados. Y 90 años después es precisamente Federico quien, en este mismo lugar, nos une. Esa unidad es el mejor homenaje que podemos rendirle, condenando la división y el odio".

UN LEGADO VIVO

Durante su intervención, Rodríguez también ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Diputación de Granada, a través del Patronato Federico García Lorca, para preservar, ampliar y difundir el legado del poeta y conseguir que continúe llegando a las nuevas generaciones.

En este sentido, ha recordado las iniciativas desarrolladas para acercar a los más jóvenes a la Casa Natal de Federico García Lorca y ha destacado la reciente incorporación al archivo del fondo de Juan de Loxa, compuesto por cerca de 10.000 documentos y materiales de valor histórico, literario y cultural.

El presidente ha reconocido la labor del director del Patronato Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, y ha destacado que "la protección y ampliación del legado y del archivo del Patronato es parte de nuestra seña de identidad. Una fuente de conocimiento e inspiración donde respirar y sentir a Lorca en primera persona".

Rodríguez ha asegurado que "Lorca vive más que nunca en la cultura con mayúsculas de nuestra provincia" y ha incidido en la responsabilidad de preservar ese patrimonio para que la obra y el pensamiento del poeta continúen despertando emociones e inspirando a las generaciones presentes y futuras.

LA MÚSICA DE ALBA MOLINA Y VÍCTOR FRANCO RECUERDA A LORCA

El homenaje ha contado este año con la actuación de Alba Molina, acompañada a la guitarra por Víctor Franco, quienes han puesto el broche musical a una noche especialmente vinculada a la memoria y a la cultura.

Molina, hija de Lole y Manuel y perteneciente a una de las grandes familias artísticas de Triana, cuenta con más de 25 años de trayectoria vinculada al flamenco y a otras músicas. Junto a Víctor Franco ha protagonizado la propuesta artística para conmemorar el 90 aniversario.

Rodríguez ha destacado que la música constituye otra forma de mantener vivo el legado del poeta, "en cada palabra y en cada nota. Nos volveremos a ver aquí, en este parque, recordándolo a él y a todas las víctimas. Porque la defensa del arte, de la cultura, de la libertad y de la palabra nunca nadie podrá jamás apagarla", ha concluido.