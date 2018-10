Diputación resuelve el contrato de la residencia Turismo Tropical para recuperar su gestión

Publicado 26/02/2015 17:02:24 CET

GRANADA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado este jueves, con los votos favorables del equipo de gobierno, del PP, el expediente de resolución del contrato de explotación de la residencia Turismo Tropical de la Diputación en Almuñécar "para recuperar el control de su gestión".

Esta resolución se produce después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara dando la razón a la Diputación tras los reiterados incumplimientos de la empresa Turismo Tropical S.L. que ha tenido durante años la concesión del contrato de explotación.

Así, se volverá a adjudicar la concesión, después de años en que la empresa ha incumplido el pliego de condiciones que le obligaba a reservar un número de plazas para mayores y personas con discapacidad de los municipios granadinos impidiendo a 4.100 de estos vecinos de la provincia disfrutar de unos días de asueto junto al mar a través de la Diputación y los ayuntamientos en el marco del programa Turismo Tropical.

En este sentido, la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, se ha congratulado hoy de que la Diputación pueda recuperar el control de la gestión de la residencia y, con ello, el programa Turismo Tropical.

Asimismo, ha exigido a los grupos de la oposición que expliquen por qué apoyan al empresario y los "intereses" que hay detrás de esta postura.

"El PSOE ampara a un empresario que está engañando a la Diputación y por ende a la provincia", ha indicado la diputada de Familia para quien es "preocupante" la actitud de "estos responsables públicos que saben que en el expediente están todos los informes técnicos avalados además por el Consejo Consultivo de Andalucía que nos da la razón diciendo que hay que resolver ese contrato y adjudicarlo de nuevo si el empresario no cumple con las plazas" estipuladas.

Marta Nievas ha indicado además que el equipo de Gobierno provincial no va a tener en cuenta la cláusula aprobada en su día por PSOE e Izquierda Unida para, en caso de que no se prorrogara la concesión, no asistir ni mantener en sus puestos a los trabajadores de la empresa que ha explotado el complejo residencial Turismo Tropical.

Antes al contrario, y como se trasladó desde un primer momento a los trabajadores y sus representantes tanto desde la Diputación y el Ayuntamiento de Almuñécar, "el compromiso es que se les subrogue sus contratos y formen parte de la nueva adjudicación".

"Entendemos que su preocupación son sus puestos de trabajo pero lamentamos profundamente que la explotación de unas instalaciones tan buenas no se haya llevado bien porque Turismo Tropical S.L. haya hecho una mala gestión", ha especificado Nievas recalcando el "apoyo" del equipo de Gobierno a estos trabajadores.

Desde hace más de dos años, el equipo de Gobierno ha tenido constancia del incumplimiento del canon y el programa de Turismo Tropical por la empresa.

Tras hacer las advertencias oportunas, se decidió prorrogar el contrato en un plazo que permitiera ir regularizando esta situación.

Como no ha sido así, la Diputación continuará en su labor de defensa de los intereses de municipios pequeños y los mayores y discapacitados que no han podido utilizar las instalaciones de Turismo Tropical.

Se han quedado sin poder disfrutar de sus estancias en este complejo vacacional, según la relación de peticiones de sus ayuntamientos para los meses no estivales, vecinos de Alicún de Ortega, Cortes y Graena, Diezma, La Calahorra, Huélago, Morelábor, Pinos Puente y Moclín, entre otros municipios.

REACCIÓN DEL PSOE

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado por su parte la rescisión del contrato a la empresa que gestiona la residencia para mayores y discapacitados que la institución tiene en Almuñécar desde hace 25 años.

Los socialistas, que han contado también con el apoyo de IU en esta cuestión, han apelado al consenso y exigen una mediación que permita a la empresa seguir prestando el servicio el tiempo que resta de contrato.

"Si hay un desacuerdo en relación a las plazas, lo razonable sería buscar una solución, no rescindir de esta manera el contrato y poner en peligro el puesto de trabajo de más de 20 personas", ha explicado la diputada del grupo socialista, Fátima Gómez.

Para la diputada, "además de la incertidumbre que se está generando a muchas familias, la diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, va a llevar al cierre a la empresa, va a perjudicar gravemente a los usuarios, y todo por su incapacidad manifiesta para la gestión pública".

"Es un fracaso acumulado de gestión durante 4 años", ha asegurado, al tiempo que ha relatado que muchos de los trabajadores de la empresa han acudido esta mañana al Pleno para mostrar su indignación. "Estas personas realizan un extraordinario trabajo y hoy sólo pedían una oportunidad", ha afirmado la representante socialista.

Gómez ha apuntado también que existe la posibilidad de que los tribunales acaben dando la razón a la empresa, con la consiguiente indemnización y el posible menoscabo de los recursos públicos. "¿No es mejor llegar a un acuerdo?", se ha preguntado la socialista, para quien es "incomprensible que Nievas no haya podido llegar a un entendimiento con este empresario".

Según la socialista, "esta forma de actuar de la diputada del PP ya se puso de manifiesto cuando despidió a 35 trabajadores de los servicios sociales comunitarios de la institución provincial".

"Sin lugar a dudas, estamos ante la peor diputada de la historia de esta institución", ha concluido.