La Junta autoriza la vuelta este lunes de los vecinos de 1.342 de las 1.619 viviendas de Grazalema (Cádiz)

Imágenes de los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda. A 15 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). ARCHIVO.- Álex Zea - Europa Press

CÁDIZ 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que desde este lunes se ha autorizado la vuelta a casa de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), en concreto de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas.

En un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Antonio Sanz ha indicado que esta vuelta va a ser "ordenada y paulatina" y que el retorno se hará con medios propios y el apoyo del Plan de Emergencia para personas vulnerables y con necesidades especiales.

Este regreso al pueblo se lleva a cabo 11 días después de que todos sus vecinos tuvieran que ser desalojados al completo debido a los riesgos existentes por posible derrumbe, derivando a su población al pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), desde donde se fue reubicando en hoteles de esta localidad y en otros municipios de la comarca.

Este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que hoy se iba a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema, una decisión que se supeditaba a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

En declaraciones a los medios ya este lunes desde Almería, el presidente andaluz ha considerado una "muy buena noticia" el regreso de buena parte de los grazalemeños. En concreto, y según ha detallado, lo harán "1.728 vecinos", una cifra que "más o menos" se acerca a que "ocho de cada diez vecinos de Grazalema pueden volver a zonas que ya técnicamente los geólogos han calificado como seguras".

Moreno ha hecho hincapié en "la enorme solidaridad" de esta población para aventurar que "seguro que casi el 100% o el 100% de los vecinos van a poder volver a su municipio", al considerar que para "ese 20%" de población con viviendas "en zonas todavía no seguras", el resto de sus vecinos "van a hacer un esfuerzo entre todos para reubicarlos y hacerles un hueco para que estén en las suyas y puedan volver a su pueblo".

Además, este retorno a Grazalema va a permitir "recuperar" también "la educación de los niños con la apertura del colegio", como ha anunciado, ya que el instituto y el colegio están fuera del área de exclusión y, por tanto, se puede volver a la normalidad.

"En definitiva, empezamos a dar pasos, a recuperar el pulso normal, la normalidad que tanto ansiamos después de tantos episodios lamentables como hemos vivido en el mes de enero y en este mes de febrero", ha manifestado el presidente andaluz.

REGRESO A ZONAS SEGURAS DE GRAZALEMA

El municipio de Grazalema cuenta con un número aproximado de 1.619 viviendas, a las que 1.342 pueden ya volver. Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes técnico-científicos sobre su seguridad, se encuentran en la zona comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39). Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras, tal y como ha detallado la Junta en una nota.

Los vecinos de Grazalema fueron desalojados durante la jornada del jueves 5, una evacuación realizada de forma coordinada, escalonada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y que llevó a cabo a Guardia civil con la participación del resto de administraciones local y estatal, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja, EMA Infoca y servicios sanitarios y municipales, entre otros. El dispositivo se vertebró con atención especial a personas vulnerables.

Los vecinos han permanecido fuera de sus hogares 11 días, albergados en su mayoría en casas de familiares y amigos, así como en establecimientos hoteleros de Ronda (Málaga). En el Pabellón Deportivo El Fuerte han sido atendidos en todas sus necesidades.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recibió a última hora de la tarde de ayer domingo los informes técnicos científicos preliminares, encargados por la Dirección de la Emergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones para el municipio de Grazalema.

El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García, se reunió con el comité técnico a última hora de la noche para analizar los resultados, a partir de los cuales se ha diseñado la estrategia de vuelta en aquellos puntos donde los geólogos y las pruebas desarrolladas permiten el retorno con garantías.

Cabe recordar que, a petición de la Agencia Emergencias de Andalucía y dentro del Convenio de Colaboración con el área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el pasado jueves se desplazó a Grazalema un equipo de investigadores para realizar unas primeras pruebas técnicas, mediante escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, con el objetivo de investigar el subsuelo de las principales calles del municipio.

Sobre el terreno ya se encontraban desde el 6 de febrero, también a petición de la EMA, los científicos del equipo GADE (Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que han estado trabajando de forma ininterrumpida en todo el entorno de la serranía con 14 técnicos en acción directa y 34 en Gabinete.

El trabajo ha contado también con las patrullas de drones de la EMA, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la base oriental y occidental, que de forma coordinada con el equipo científico han venido haciendo vuelos de reconocimiento en las zonas, un trabajo para el que también se ha contado con Agentes de Medio Ambiente.

Los drones con los que trabaja EMA GREA son de alta capacidad y pueden volar en condiciones de fuertes lluvias, recogen imágenes del terreno que llegan en directo a los responsables de la emergencia y que han podido visualizar los especialistas del GADE.

El trabajo conjunto se ha realizado siempre de forma coordinada con el objetivo de conseguir la mayor información posible del estado en que se encuentran los lugares que han sido más castigados por las lluvias, desprendimientos, corrimientos de tierra y grietas, entre otros.

Todos los trabajos se han complementado también con las visitas sobre el terreno y cuyos resultados se han ido reportando al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) ahora ya convertido en Cecop, tras el descenso del Plan de Inundaciones a situación operativa 1.